Distrito União Bandeirantes comemora 26 anos de ocupação

Publicada em 03/12/2025 às 16h32
O distrito de União Bandeirantes, distrito do município Porto Velho, celebra 26 anos desde o início da ocupação marco importante para entender sua trajetória de luta, conquistas e transformações. A ocupação da área que daria origem a União Bandeirantes teve início em dezembro de 1999. A data remete ao assentamento dos primeiros moradores no local, dando início à formação da comunidade.
Localizado a aproximadamente 160 km da área urbana de Porto Velho, com cerca de 25 mil habitantes, União Bandeirantes é reconhecido como um dos distritos mais dinâmicos e produtivos do município. Sua economia está fortemente ligada à agropecuária: produção de leite, gado de corte, agricultura, entre outros setores e atividades que alimentam o município e fortalecem a comunidade local.
Ao completar 26 anos de ocupação, União Bandeirantes representa um exemplo de como comunidades iniciadas de forma espontânea podem se organizar, conquistar direitos, obter regularização e construir uma identidade própria com infraestrutura, serviços públicos e protagonismo social.
Embora a formalização como distrito só tenha ocorrido posteriormente pela Lei nº 1.535/2003, de 06 de outubro de 2003, a data de dezembro de 1999 é lembrada como o “ponto zero” da história de União Bandeirantes: é quando a comunidade começou a ser construída de fato.
A celebração dos 26 anos de União Bandeirantes será marcada por uma programação especial de atividades na Praça do Povo, reunindo moradores, lideranças locais e autoridades e a também a inauguração da iluminação de natal do distrito. Entre os participantes estão o prefeito Léo Moraes e outros representantes do município, que se juntam à comunidade para comemorar mais um importante capítulo da história do distrito.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, parabeniza o distrito de União Bandeirantes pelos 26 anos e convida a população para a festa.
“Quero convidar os moradores do distrito para participarem da inauguração da nova iluminação da praça, que terá início às 18h30. Será um momento de confraternização, alegria e celebração da história e das conquistas do distrito e muitas outras que virão”, finalizou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!