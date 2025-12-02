DER executa serviços de melhoria na RO-010, entre a BR-429 e Nova Brasilândia

Publicada em 02/12/2025 às 08h47
A população de Nova Brasilândia d’Oeste recebe melhorias na infraestrutura viária. Para isso, as equipes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), estão executando serviços de recuperação na RO-010, em um trecho de 37 quilômetros e 400 metros, que liga o município à BR-429. A frente de trabalho contempla limpeza lateral da vegetação, drenagem e aplicação de revestimento primário, garantindo mais segurança e qualidade de trafegabilidade para motoristas, moradores e produtores rurais da região.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a obra é de grande importância para manter o desenvolvimento do Estado. “Rondônia cresce quando as pessoas conseguem se deslocar com segurança, escoar sua produção agrícola e ter acesso aos serviços essenciais. Cada quilômetro que recuperamos é um investimento direto ao cidadão. O governo do estado trabalha para entregar estradas que possam garantir a trafegabilidade de forma segura para os rondonienses”, afirmou.
O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, ressaltou o planejamento técnico aplicado à intervenção. “Estamos atuando com equipes treinadas e equipamentos adequados para garantir um serviço de qualidade. A RO-010 é estratégica para o desenvolvimento do Estado, e nosso objetivo é entregar uma rodovia mais resistente para o município”, explicou.
O titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, destacou que a obra gera resultados imediatos para quem utiliza a via diariamente. Ele apontou que o trecho possui grande circulação de veículos leves e caminhões de transporte agrícola, destacando que a prioridade é assegurar uma pista segura e bem drenada.
Já o residente da 7ª Residência Regional de Alvorada d’Oeste, Carlos Leandro Pereira, enfatizou a importância local do trabalho. “Conhecemos a realidade dessa estrada. Estamos cuidando da pista e das laterais para melhorar a visibilidade e evitar pontos de acúmulo de água, garantindo que o usuário tenha uma viagem mais segura”, pontuou.
