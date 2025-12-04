ORÇAMENTO

Deputados aprovam projeto que autoriza abertura de crédito suplementar ao governo de Rondônia

Entre os objetivos está o atendimento de despesas correntes com pessoal e encargos sociais. Entre os objetivos está o atendimento de despesas correntes com pessoal e encargos sociais. Entre os objetivos está o atendimento de despesas correntes com pessoal e encargos sociais. Entre os objetivos está o atendimento de despesas correntes com pessoal e encargos sociais