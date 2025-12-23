ATUAÇÃO

Deputado Thiago Flores celebra entrega de títulos definitivos a famílias da Gleba Massaco

O deputado também tranquilizou as famílias que ainda não receberam a documentação definitiva. De acordo com ele, ao longo de todo o ano de 2026 haverá uma equipe técnica dedicada exclusivamente ao processo de regularização, com recursos no valor de R$ 500 mil destinados para dar continuidade aos trabalhos