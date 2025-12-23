Deputado Thiago Flores celebra entrega de títulos definitivos a famílias da Gleba Massaco

Publicada em 23/12/2025 às 11h37
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos) celebrou, por meio de suas redes sociais, a entrega de títulos definitivos de propriedade para famílias da Gleba Massaco, em Rondônia. A ação marca um avanço no processo de regularização fundiária da região, reivindicação histórica de moradores e produtores locais.
Na publicação, o parlamentar destacou o sentimento de missão cumprida após anos de articulação institucional. Segundo ele, o trabalho envolveu audiências públicas, reuniões em Porto Velho, tratativas junto ao Incra em Brasília e a obtenção do assentimento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), etapas consideradas decisivas para viabilizar a titulação das terras.
Durante o evento de entrega, Thiago Flores afirmou que os beneficiários passam a ser “proprietários de fato e de direito” e relembrou o compromisso assumido anteriormente com a comunidade. “Promessa é dívida. Eu estive aqui dizendo que nós regularizaríamos a Gleba Massaco, e hoje estamos fazendo as primeiras entregas dos títulos”, declarou.
O deputado também tranquilizou as famílias que ainda não receberam a documentação definitiva. De acordo com ele, ao longo de todo o ano de 2026 haverá uma equipe técnica dedicada exclusivamente ao processo de regularização, com recursos no valor de R$ 500 mil destinados para dar continuidade aos trabalhos.
A iniciativa contempla moradores e produtores das localidades de Alta Floresta, Alta Alegre e demais áreas da Gleba Massaco, garantindo segurança jurídica, valorização das propriedades e novas perspectivas de desenvolvimento para a região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!