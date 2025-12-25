Deputado Laerte Gomes garante recurso de R$ 90 mil para realização do Réveillon 2026 em Urupá

Publicada em 25/12/2025 às 10h00
Nesta segunda-feira (22), o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes, confirmou o empenho do recurso no valor de R$ 90 mil destinado à Prefeitura Municipal de Urupá.
A administração municipal investirá o valor na realização do Réveillon 2026, garantindo uma grande festa de fim de ano para moradores e visitantes da cidade.
O investimento foi viabilizado por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado, em atendimento à solicitação do prefeito Saldanha, do ex-prefeito Célio Lang e dos vereadores Lourival e Jarbas.
O recurso será aplicado na estrutura e organização do evento, proporcionando lazer, cultura e entretenimento à população.
Para o deputado Laerte Gomes, apoiar iniciativas como essa é fortalecer a convivência social e valorizar as tradições locais.
“Eventos como o Réveillon movimentam a economia, promovem integração entre as famílias e mantêm viva a cultura do nosso povo. É gratificante poder contribuir para que Urupá tenha uma comemoração bonita e organizada”, concluiu o parlamentar.
