Deputado Jean Mendonça agradece Governador Marcos Rocha por pavimentação da RO-494

Publicada em 24/12/2025 às 11h30
O deputado Jean Mendonça (PL–Pimenta Bueno) afirmou que a solicitação para a pavimentação da RO-494, no trecho conhecido como “Kapa 24”, que liga o município à RO-491 (Linha-45), foi atendida pelo governo estadual. Segundo o parlamentar, a demanda contou com a atuação do governador Coronel Marcos Rocha e do diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), coronel Éder Fernandes.
Em declaração, Jean Mendonça agradeceu aos gestores envolvidos. “Agradeço ao Governador Coronel Marcos Rocha e ao Diretor do DER, coronel Éder Fernandes, por atenderem à nossa solicitação para a pavimentação da RO-494, no trecho conhecido como ‘Kapa 24’, que liga o município à RO-491 (Linha-45)”, afirmou.
O deputado também mencionou a participação de autoridades municipais no encaminhamento do pedido. De acordo com ele, o trabalho foi realizado em conjunto com o prefeito Lucas Nunes e com os vereadores Lucinho da P1, professor Fabio e Junior Lanzani. “Trabalhamos junto ao prefeito Lucas Nunes, e os vereadores Lucinho da P1, professor Fabio e Junior Lanzani, para que essa obra se tornasse realidade”, declarou.
Ainda segundo Jean Mendonça, a pavimentação atende a produtores rurais da região. “Essa é uma obra estruturante que atende a uma demanda histórica dos nossos produtores rurais”, disse. O parlamentar acrescentou que a iniciativa resulta do diálogo entre os envolvidos. “Essa conquista é a prova de que, com diálogo, ampliamos o trabalho para contribuir com o desenvolvimento dos municípios, melhorar a qualidade de vida das pessoas e fortalecer a economia de Rondônia”, afirmou.
Ao final da manifestação, o deputado registrou: “O trabalho não para! Seguimos juntos por Primavera de Rondônia!”.
