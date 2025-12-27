Deputado Cirone Deiró destina recursos para associação rural de Alvorada do Oeste

Publicada em 27/12/2025 às 11h45
Recursos públicos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar foram direcionados à Associação Rural Terraboense Para Ajuda Mútua (Martebam), em Alvorada do Oeste, como parte de ações articuladas no âmbito da Assembleia Legislativa de Rondônia. A liberação tem como foco o apoio a associações rurais e integra uma série de investimentos realizados em diferentes municípios do estado.
A iniciativa atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Oscar Porto, que intermediou a demanda local junto ao deputado estadual Cirone Deiró. A atuação conjunta resultou no encaminhamento dos recursos para a entidade, que reúne produtores da zona rural do município.
De acordo com informações divulgadas durante agenda em Alvorada do Oeste, o direcionamento de recursos para a agricultura familiar compõe uma das frentes de atuação parlamentar na Assembleia Legislativa, com ações voltadas à estruturação de associações e ao apoio direto aos agricultores.
A destinação dos investimentos busca atender famílias que dependem da produção rural e reforça iniciativas de desenvolvimento em âmbito municipal, por meio da cooperação entre representantes do Legislativo estadual e do poder público local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!