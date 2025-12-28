Deputado Alan Queiroz destina R$ 80 mil para Réveillon em Presidente Médici

Publicada em 28/12/2025 às 0h;0
A realização do Réveillon em Presidente Médici contará com aporte de R$ 80 mil viabilizado por emenda do deputado estadual Alan Queiroz. O recurso foi destinado para garantir a estrutura necessária à programação de virada de ano, com ações voltadas ao lazer e à segurança da população durante o evento.
O repasse foi efetuado a partir de solicitação apresentada por Robson Fernandes e teve como finalidade apoiar uma celebração pública considerada estratégica para o município. A iniciativa busca assegurar condições operacionais para o evento e ampliar a oferta de atividades culturais no período festivo.
Com a liberação dos recursos, a programação de fim de ano passa a integrar o conjunto de ações apoiadas pelo mandato parlamentar voltadas à valorização de eventos que movimentam o comércio local e fortalecem a agenda cultural do município. A expectativa é de impacto direto na economia local, com reflexos em setores como serviços, alimentação e turismo.
Segundo a destinação anunciada, o investimento no Réveillon está inserido em uma linha de atuação que prioriza iniciativas culturais e de lazer como instrumentos de integração social e estímulo ao desenvolvimento municipal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!