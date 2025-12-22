Cursistas recebem certificação de “Esterilização e Biossegurança para Manicures” 

Publicada em 22/12/2025 às 09h21
O Projeto Viva Saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, realizou a certificação de cursistas do Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de “Esterilização e Biossegurança para Manicures”. Participaram do curso 30 mulheres, que atuam ou pretendem atuar como manicures na região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Marivalda Oro Nao afirmou sentir que as oportunidades de formação profissional são motivo de muita alegria e gratidão e que, nessas oportunidades de qualificação, encontra propósitos cotidianos para sua vida pessoal e profissional. Ao fim da cerimônia, as cursistas também receberam o kit de itens profissionais para iniciar a atuação dos conhecimentos aprendidos no curso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!