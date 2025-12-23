Cuidados com o noticiário político em 2026, encontro regional do PL não formaliza candidatura a governador, governo inicia projeto Pão Nosso em janeiro

Publicada em 23/12/2025 às 14h00
Noticiário – É importante que os assessores de políticos com mandatos tenham maior cuidado ao produzirem matérias relacionadas ao assessorado, pois 2026, será um ano eleitoral. Estão programadas para outubro do próximo ano as Eleições Gerais quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas dos Estados e Distrito Federal ao Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. É comum os órgãos de comunicação receberem matérias de assessores com títulos “Deputado entrega ambulância”, Deputado entrega ônibus”, “Associação recebe trator do deputado...”, “Vereador libera R$ (...) à prefeitura”, e assim por diante. Deputados, vereadores, senadores não compram e não entregam nada, mas disponibilizam recursos, através das emendas parlamentares, para que União, Estados, municípios, entidades, associações, etc., possam adquirir os bens. É recomendável consultar a legislação ou advogado especializado, para que o assessorado não se torne inelegível. Prudência e caldo de galinhas...
PL – Prefeitos, vereadores, lideranças partidárias regionais ligadas ao PL estiveram reunidas no sábado (20) em Ji-Paraná, para discutirem o futuro do partido visando as eleições do próximo ano, quando estarão na disputa cargos de presidente da República, governadores e respectivos vices, duas das três vagas ao Senado (Estados e Distrito Federal), Câmara Federal e Assembleias Legislativas. O partido tem como tema “Unidade, Coragem e Compromisso” num processo de reorganização interna, e visa, o lançamento de candidaturas próprias ao Governo do Estado, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. O senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, destacou no encontro, que o partido está se fortalecido em todos os municípios, “organizando as bases para disputar as Eleições 2026”, e que o PL de Rondônia, tem como missão, ”reunir candidatos de direita, conservadores, que sejam alinhados com os propósitos do partido”.
Governador – O encontro do PL em Ji-Paraná era aguardado com enorme expectativa, pois estamos finalizando o ano e em 2026 teremos eleições de presidente da República a deputados estaduais, menos a prefeitos e vereadores, que foram realizadas em 2024. Era esperado que Marcos Rogério, que disputou o Governo do Estado em 2022 e foi derrotado no segundo turno pelo governador Marcos Rocha, que conseguiu se reeleger, mesmo com os institutos de pesquisas, na época, publicando que Rogério seria governador anunciasse sua candidatura à sucessão estadual. Em 2022, Rogério tinha mais 4 anos de mandato no Senado, o que não ocorrerá no próximo ano. As opções para 2026 a Rogério é a reeleição ao Senado ou novamente concorrer a governador. Antes do encontro em Ji-Paraná anunciava-se que Marcos Rogério deveria colocar seu nome como pré-candidato a governador e isso não ocorreu, deixou a respostas em aberto. Fica a interrogação: no próximo irá disputar a reeleição ou o Governo do Estado? As apostas estão abertas...
Pão Nosso – A partir de segunda-feira (22) o Governo do Estado colocará à disposição de famílias com vulnerabilidade socioeconômica o programa Pão Nosso em 15 estabelecimentos de Porto Velho. As famílias terão o café da manhã gratuito, em 15 estabelecimentos das 6h às 9h, das segundas-feiras aos sábados. Serão favorecidos quem tenha renda per capita de até meio salário mínimo, aposentados que recebam até um salário mínimo e pessoas que recebam Benefício de Prestação Continuada (BPC). O Pão Nosso é da Secretaria de Estado de Ação Social (Seas), que tem à frente a Primeira Dama Luana Rocha e totalmente gratuito. “Ao contrário do Prato Fácil, em que os beneficiários pagam R$ 2 pelo almoço, o Pão Nosso será totalmente gratuito, e isso permitirá com que mais pessoas sejam beneficiadas”, disse o governador Marcos Rocha (UB).
Candidatos – Até a próxima Janela Partidária (7 de março a 5 de abril), período em que os deputados poderão mudar de partido sem ter implicações legais, como a perda do mandato, que pertence ao partido, teremos muitas novidades na política regional. Vários deputados federais e estaduais estão aguardando a janela para se filiarem a novos partidos e já iniciar a campanha para homologarem os nomes nas convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), quando serão escolhidos os nomes que estarão na disputa das eleições de outubro do próximo ano. Janeiro certamente será um mês sem muitas mobilizações políticas, mas a partir de fevereiro, com o reinicio dos trabalhos no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e câmaras de vereadores certamente teremos enorme movimentação entre os dirigentes partidários e os prováveis candidatos, para que tudo esteja ajustado para as Convenções Partidárias (20 de julho e 5 de agosto) para escolha dos candidatos que estarão na disputa em outubro do próximo ano.
Respigo
Após o encontro de sábado (20) do PL em Ji-Paraná pouco se tem noticiado sobre política na imprensa regional. É que a maioria dos políticos está se deslocando para passar o Natal, na quinta-feira (25) data especial para se reunir com as famílias geralmente em outros municípios e Estados +++ Conseguir notícias no período que antecede o Natal, não é tarefa das mais simples, mesmo com 2026 sendo um ano de eleições gerais. É a mesma situação que teremos entre o Natal e o Ano Novo, quando as pessoas viajam para visitar os familiares +++ E com os políticos nada diferencia. Os deputados estão de recesso parlamentar, o mesmo ocorrendo com as câmaras de vereadores +++ No Congresso Nacional, senadores e deputados iniciaram o recesso parlamentar no dia 23. O retorno é 1º de fevereiro +++ O Judiciário também está com os trabalhos paralisados. É o período chamado de recesso forense e o retorno das atividades somente no dia 6 de janeiro +++ A Assembleia Legislativa também está de recesso desde segunda-feira (22). Retorno das sessões plenárias ordinárias somente em 1º de fevereiro.
+ Natal e Ano Novo chegando. Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas não menos importantes, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970
Comentários
Seja o primeiro a comentar!