Cruzamento da Buenos Aires com Vieira Caúla receberá nova sinalização

Uma nova sinalização de trânsito será implantada pela Prefeitura de Porto Velho no cruzamento das ruas Buenos Aires e José Vieira Caúla, na região central da cidade. A iniciativa visa proporcionar maior eficiência, melhorar a fluidez no trânsito e, principalmente, reforçar a segurança para condutores e pedestres.
Conforme Iremar Torres, secretário da Semtran, a medida atende a diversas solicitações de moradores que denunciaram insegurança no local e risco de acidentes. “O principal apontamento da população é a deficiência da sinalização existente, considerada insuficiente e pouco clara, o que gerava dúvidas e insegurança no tráfego”.
Técnicos da pasta realizaram vistoria no local e constataram a veracidade das denúncias. Diante disso, será elaborado um novo projeto de sinalização, alinhado às ações de modernização que vêm sendo implementadas pela gestão do prefeito Léo Moraes.
“E para assegurar a correta execução da medida e evitar dúvidas ou confusão aos motoristas, a Semtran procederá à cobertura da sinalização atual até a implantação definitiva do novo projeto, que deve ocorrer ainda neste mês de dezembro”, adiantou o secretário.
