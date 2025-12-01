Comunidade de União Bandeirantes recebe ambulância zero quilômetro

Publicada em 01/12/2025 às 17h01
Neste último final de semana, a comunidade do distrito de União Bandeirantes recebeu uma ambulância nova para atender a demanda da região, localizada a aproximadamente 180 quilômetros do perímetro urbano de Porto Velho.
Considerado um dos mais prósperos distritos rurais da capital rondoniense, União Bandeirantes possui cerca de 30 mil habitantes, grande parte dependente do sistema público de saúde, razão pela qual a entrega desse equipamento se torna essencial.
Para Josivanio Silva ambulância representa a realização de um sonho aguardado pela comunidade desde 2019
Durante a solenidade de entrega da chave da ambulância, o prefeito Léo Moraes afirmou que a atual gestão compreende a necessidade de fortalecer o atendimento básico de saúde em União Bandeirantes.
“A gente reconhece a necessidade do atendimento de saúde em Bandeirantes. Nós estamos preparando a entrega de uma nova estrutura, com sala de estabilização que irá garantir atendimento 24 horas, o que é uma demanda de vários anos dessa comunidade”, disse o prefeito Léo Moraes.
Segundo o motorista Josivanio Silva, a ambulância representa a realização de um sonho aguardado pela comunidade desde 2019.
“Essa ambulância é um sonho da comunidade, que desde 2019 vem buscando essa entrega. Eu moro aqui há 23 anos e hoje a gente está muito feliz. Quero parabenizar a prefeitura, que não esqueceu da nossa população”, agradeceu Josivanio Silva.
O secretário municipal de saúde, Jaime Gazola, explicou que a antiga ambulância já estava desgastada, comprometendo a qualidade do atendimento aos moradores de Bandeirantes.
“A antiga ambulância estava muito velha. Essa nova ambulância vai ter mais condições de fazer resgates, remoções e, com certeza, salvar muitas vidas em União Bandeirantes”, afirmou Jaime Gazola.
A entrega da sala de estabilização em União Bandeirantes está prevista para esta próxima quarta-feira (3).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!