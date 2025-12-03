Cobertura vacinal contra a gripe segue baixa em Porto Velho; Menos de 10% do público prioritário buscou a vacina

Publicada em 03/12/2025 às 16h42
Após mais de duas semanas de oferta da vacina contra a gripe para os grupos prioritários, a procura em Porto Velho permanece abaixo do esperado. A imunização, disponibilizada desde 10 de novembro, não alcançou nem 10% do público-alvo previsto para esta etapa da campanha.
Para facilitar o acesso da população, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) adotou a estratégia de ampliar a oferta da vacinação. Além do atendimento regular de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde, a Prefeitura abriu postos também aos sábados para realizar ações de Dia D.
Ao todo, foram quatro mobilizações especiais, realizadas nos dias 15, 20, 22 e 29 de novembro — este último correspondente ao Dia D Nacional definido pelo Ministério da Saúde. Apesar dos esforços, apenas 13.769 pessoas procuraram os pontos de vacinação até o momento, de um total estimado de quase 100 mil moradores que compõem os grupos prioritários.
Crianças de seis meses a menores de seis anos seguem como o público com menor procura
A coordenadora de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, ressalta que a baixa adesão preocupa. “Estamos oferecendo oportunidades ampliadas, inclusive com vacinação em feriados e fins de semana. Mas a proteção só acontece quando a população comparece”, destacou.
Os idosos representam o grupo com maior adesão, enquanto as crianças de seis meses a menores de seis anos seguem como o público com menor procura, um dado que acende alerta para pais e responsáveis, já que a influenza pode causar casos graves nessa faixa etária.
A Semusa ressalta que a vacina é segura, gratuita e fundamental para prevenir complicações e reduzir internações. As doses seguem disponíveis nas unidades de saúde do município para todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
GRUPOS PRIORITÁRIOS
Idosos com 60 anos ou mais;
Crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos;
Gestantes e puérperas;
Profissionais de saúde;
Povos indígenas e quilombolas;
Pessoas em situação de rua;
Professores do ensino básico e superior;
Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;
Profissionais das Forças Armadas;
Pessoas com deficiência permanente;
Caminhoneiros;
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros (urbanos e de longo curso);
Trabalhadores portuários e dos Correios;
População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;
Pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, como doenças respiratórias, cardíacas, renais ou neurológicas crônicas; diabetes; imunodeficiências ou imunossupressão; transplantados;
Portadores de trissomias (como Síndrome de Down, Klinefelter e Warkany).
