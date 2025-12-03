CMACE Jorge Andrade promove cantata solidária em prol de animais abandonados

Publicada em 03/12/2025 às 12h02
O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade promove, no dia 4 de dezembro, às 19h30, no Palácio das Artes, a Cantata Natalina “O Amor que Acolhe Todas as Vidas”.
O evento, realizado com apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), e Funcer terá caráter filantrópico e busca arrecadar ração destinada a animais em situação de abandono.
Ao todo, 100 alunos participarão das apresentações, interpretando músicas natalinas tradicionais e emocionando o público com um repertório preparado especialmente para celebrar a solidariedade e o espírito do Natal.
A entrada será um quilo de ração, que posteriormente será distribuída a organizações e protetores independentes que atuam no cuidado de animais vulneráveis.
A diretora do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade, Rosicléia Barbosa, destaca a relevância educativa e social do evento: “Mais do que um espetáculo, esta cantata é uma forma de ensinar nossos alunos que a arte também transforma vidas. Cada nota cantada, cada gesto de solidariedade e cada doação representam o compromisso da nossa comunidade com um mundo mais acolhedor para todas as vidas”, disse ela.
O evento é aberto ao público, (solicitando apenas o kg de ração como ingresso) e promete uma noite de encanto, arte e solidariedade.
