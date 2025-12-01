Cerca de 500 agentes especialistas são formados para reforçar fiscalização e educação no trânsito

Publicada em 01/12/2025 às 11h41
O governo de Rondônia realizou, na sexta-feira (28), em Porto Velho, a formatura de quase 500 servidores que concluíram o curso da Academia de Formação e Especialização de Agentes de Segurança Viária (AcadeVia) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A cerimônia, que reuniu familiares e autoridades, foi marcada pela emoção e seguiu um roteiro militar, incluindo juramento e entrega de insígnias. Durante o evento, houve um momento de reconhecimento à dedicação de 130 servidores com 30 anos ou mais de serviços prestados à segurança viária, além da entrega de Medalhas de Mérito de Trânsito.
A criação da AcadeVia foi aprovada pela Lei nº 6.143, de 29 de agosto de 2025, alinhada às novas atribuições do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do órgão. A academia funciona como um centro de estudos focado na capacitação técnica para fiscalização, educação e engenharia de tráfego.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a formação é um marco para a segurança viária do estado, buscando garantir um trânsito ainda mais seguro e eficiente, com capacitação técnica e respeito ao cidadão.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, evidenciou em seu discurso a importância da qualificação. “A partir da AcadeVia, os servidores encontram-se aptos para atuar tanto nas atividades administrativas quanto nas operacionais. Temos um corpo de especialistas para atuar nas ações externas, contribuindo para a proteção da vida no trânsito.”
HOMENAGENS
A professora Mirian Cruz Amaro, em nome do corpo docente, celebrou a formatura da primeira turma da AcadeVia, e destacou que esse é um novo ciclo de profissionalização e inovação para o Detran-RO. A professora descreveu os formandos como “guardiões de um trânsito mais humano” e citou Mahatma Gandhi, incentivando os agentes a “ser a mudança que deseja ver no mundo”. Mirian Cruz encerrou sua fala convocando os formandos a atuarem com excelência, empatia e ética, construindo um futuro mais seguro para Rondônia.
O representante dos formandos, Saimon Rio, fez um breve relato sobre a Operação Lei Seca em Rondônia, frisando que desde a sua implementação, em 2012, o estado sempre se destacou, tornando-se uma referência nacional em estratégias de ação e compromisso com a vida. Ele agradeceu a todos que se esforçaram para que a formação de novos agentes fosse realizada, lembrando que salvar vidas é o principal objetivo do Detran-RO.
FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA
A conclusão do curso da AcadeVia passa a ser requisito obrigatório para que os servidores possam exercer funções extraordinárias em ações especiais de fiscalização e educação do Detran-RO. Com carga horária de 206 horas, a formação foi dividida em duas etapas entre setembro e novembro deste ano. A primeira fase, remota, focou nos módulos teóricos iniciais. Na sequência, os agentes foram divididos em três grupos para a etapa presencial, que combinou aulas expositivas com atividades práticas dinâmicas, incluindo estudos de caso, visitas técnicas e operações ostensivas nas ruas.
A estrutura curricular abrangeu nove módulos temáticos, incluindo Legislação de Trânsito Aplicada; Noções de Engenharia de Tráfego; Psicologia Aplicada; Ética e Cidadania; Primeiros Socorros; e Direção Tática.
O certificado obtido tem validade de três anos e serve como comprovante para progressão funcional. Para manter a qualificação, os agentes deverão realizar um curso de atualização de 32 horas a cada triênio, abordando inovações tecnológicas e atualizações na legislação.
