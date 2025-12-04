Celebração ao dia do samba movimenta o Mercado Cultural em Porto Velho

Publicada em 04/12/2025 às 11h35
O Mercado Cultural ganhou um ritmo especial na noite desta quarta-feira (3), durante a celebração municipal em alusão ao Dia Nacional do Samba, comemorado oficialmente no último dia 2 de dezembro. A programação reuniu moradores, famílias e amantes da cultura que se conectaram ao som marcante do samba, em um ambiente leve e alegre.
Entre as atrações, Beto Cézar foi quem comandou o início da festa. O artista porto-velhense, conhecido por tocar, cantar e compor, levou ao palco a energia que o acompanha desde a juventude. Em meio à apresentação, ele falou sobre o significado pessoal e social do samba.
“A gente está fazendo o Dia do Samba, queria agradecer o apoio do prefeito Léo Moraes, também à Fundação Cultural. É agradecer realmente, porque o samba precisa disso. O samba é samba. O samba a gente não perde o prazer de cantar, e o samba agoniza mas não morre. Então, pra mim, o samba é a minha vida”, afirmou Beto Cézar.
Após a apresentação do sambista, o Mercado Cultural seguiu tomado pela celebração. A data, que integra a programação cultural da cidade, transformou o espaço em um ponto de encontro de artistas, visitantes e moradores que buscam vivenciar a cultura local de forma acessível e participativa.
O presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, também comentou sobre a importância de manter viva essa tradição.
“Pela orientação do nosso prefeito, nós temos essa responsabilidade de levar a cultura e a arte de todas as formas, em todos os cantos da cidade. E aqui no Mercado Cultural hoje, como já fizemos em outras datas, não podemos deixar o samba. O samba é a história viva, é uma homenagem, é uma tradição. E a música e o samba têm tudo a ver com o povo brasileiro e com o povo de Porto Velho.”
A programação continuou com o clima descontraído que marcou toda a noite. Após o show de Beto Cézar, dois telões exibiram a partida entre Flamengo e Ceará, que consagrou o Flamengo como campeão brasileiro. Em seguida, o grupo Samba + encerrou a celebração, mantendo o público envolvido no ritmo até o fim.
Para completar a noite comemorativa, o prefeito Léo Moraes destacou a relevância de ações que valorizam a cultura local.
“O samba faz parte da alma do nosso povo, e fortalecer espaços como este é fortalecer nossa identidade”, disse o prefeito.
