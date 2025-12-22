Carreta de Ginecologia chega em Ji-Paraná para realizar exames de alta precisão
Por Assessoria
Publicada em 22/12/2025 às 09h10
Agora tem Especialistas em Ji-Paraná! A saúde da mulher ganhou reforço com a chegada da Carreta de Ginecologia, equipada com consultório climatizado e exames de alta precisão!

São oferecidos:

Consultas ginecológicas

Ultrassonografias (pélvica, transvaginal, mamária)

Mamografia

Colposcopia, biópsias e punções

Exames para prevenção do câncer de mama e colo do útero

São 60 atendimentos por dia.

Importante: Não é por ordem de chegada.

O atendimento é exclusivo para pacientes agendadas via SUS, pela Central de Regulação.

E o melhor: o acompanhamento vai da consulta ao tratamento, com profissionais especializados garantindo cuidado completo.

Mais saúde. Mais dignidade.

