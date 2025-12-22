Carreta de Ginecologia chega em Ji-Paraná para realizar exames de alta precisão

Por Assessoria
Publicada em 22/12/2025 às 09h10
Agora tem Especialistas em Ji-Paraná! A saúde da mulher ganhou reforço com a chegada da Carreta de Ginecologia, equipada com consultório climatizado e exames de alta precisão!
São oferecidos:
Consultas ginecológicas
Ultrassonografias (pélvica, transvaginal, mamária)
Mamografia
Colposcopia, biópsias e punções
Exames para prevenção do câncer de mama e colo do útero
São 60 atendimentos por dia.
Importante: Não é por ordem de chegada.
O atendimento é exclusivo para pacientes agendadas via SUS, pela Central de Regulação.
E o melhor: o acompanhamento vai da consulta ao tratamento, com profissionais especializados garantindo cuidado completo.
Mais saúde. Mais dignidade.
