Capacitação em saúde da mulher reforça atuação conjunta entre Ministério da Saúde e governo de RO

Publicada em 03/12/2025 às 16h04
Para ampliar o acesso à prevenção e garantir os direitos das mulheres, foi realizada na terça-feira (2) pela equipe técnica do Ministério da Saúde, a Oficina de Fortalecimento da Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher em Rondônia. O encontro reuniu profissionais da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Porto Velho e Vilhena, representantes da saúde feminina prisional e equipes de diversos municípios. A capacitação ocorreu durante todo o dia no auditório de uma instituição de ensino superior privada, com atividades teóricas e práticas.
O treinamento abordou o cenário atual da saúde reprodutiva, índices de gestações não planejadas, prevalência de doenças e uso de métodos contraceptivos. Também foram realizadas práticas sobre a implantação do contraceptivo epidérmico, com foco em identificar quais mulheres são mais afetadas e quais recursos precisam ser disponibilizados.
A consultora técnica e enfermeira do Ministério da Saúde, Camila Farias, destacou que a iniciativa busca ampliar o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
“Queremos que as mulheres tenham autonomia para poderem decidir o melhor método. Assim, salvamos vidas, prevenimos gestações não planejadas e reduzimos a mortalidade materna”, afirmou.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a rede pública de saúde e garante dignidade às mulheres. “Investir em capacitação é investir na vida das pessoas. Essa oficina reforça o compromisso do governo do estado em assegurar que as mulheres de Rondônia tenham acesso a métodos seguros de prevenção e ao cuidado integral com sua saúde,” pontuou.
MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DISPONÍVEIS
A rede pública de Rondônia oferece às usuárias do SUS diferentes métodos contraceptivos, como preservativos, DIU e o epidérmico. Para adquirir, basta procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou que ações como essa aproximam as mulheres dos serviços de saúde. “Toda mulher tem direito ao cuidado a saúde, e aos métodos contraceptivos. Facilitar esse acesso é o objetivo da gestão”, afirmou.
