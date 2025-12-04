Caminhada Esperança apresenta propostas para novo modelo de desenvolvimento em lançamento no Cone Sul

Publicada em 04/12/2025 às 09h45
O movimento Caminhada Esperança será lançado oficialmente no Cone Sul de Rondônia no sábado, 13 de dezembro, durante um encontro em Vilhena que reunirá partidos progressistas, sindicatos, movimentos sociais e diversas lideranças políticas da região. A iniciativa reúne MDB, PT, PDT, PSB, PSOL, Partido Verde, PCdoB, Cidadania e Rede sob a coordenação do senador Confúcio Moura e do ex-senador Acir Gurgacz.
O objetivo do movimento é construir uma agenda conjunta para as eleições de 2026, com foco em democracia, justiça social, inclusão e desenvolvimento sustentável. O lançamento contará com representantes de municípios do Cone Sul, incluindo Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Pimenteiras e Cabixi.
Entre as propostas apresentadas estão o fortalecimento da participação de mulheres, jovens e populações tradicionais, o incentivo ao respeito à diversidade e a implementação de políticas públicas que reduzam desigualdades sociais. O movimento também destaca como prioridade o apoio à agricultura familiar, o estímulo a pequenos, médios e grandes produtores e o uso da tecnologia como ferramenta de desenvolvimento e inclusão social.
A agenda inclui ainda a defesa de serviços públicos de qualidade nas áreas de saúde, educação e segurança, além da valorização da cultura, da arte e da formação cidadã. O movimento reforça a importância de um modelo de crescimento econômico sustentável e inclusivo para todo o estado.
O lançamento no Cone Sul contará com a presença do senador Confúcio Moura, do ex-senador Acir Gurgacz, da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) e de representantes sindicais e sociais. Durante a coletiva de imprensa, serão detalhados os objetivos e os próximos passos da iniciativa voltada às eleições de 2026.
