Cacoal avança na gestão de resíduos com reunião estratégica do Programa Pró-Catadores

Quando o diálogo acontece, o que era problema vira caminho. Foi com esse espírito que o Sebrae em Rondônia, por meio da Unidade de Cacoal, realizou na manhã do dia 9 de dezembro a reunião estratégica do Programa Pró-Catadores.
O encontro, reuniu representantes da gestão pública, cooperativas de catadores, trabalhadores independentes e parceiros locais, consolidando mais um avanço na gestão de resíduos e na inclusão produtiva no município.
Implementado nacionalmente em parceria entre o Sebrae e o Governo Federal, o Programa Pró-Catadores chega a Cacoal com foco na capacitação e na economia circular. A iniciativa tem como missão apoiar quem transforma resíduos em oportunidade, oferecendo orientação técnica, qualificação e soluções práticas para a profissionalização dos catadores.
No município, o programa busca impulsionar a coleta seletiva, melhorar a gestão dos resíduos sólidos e estimular o empreendedorismo entre os trabalhadores do setor.
Durante a reunião, foram apresentadas estratégias para estruturar o ecossistema local da reciclagem, aproximar o setor público e privado e fortalecer a economia circular como base para o desenvolvimento sustentável.
O encontro também abordou o alinhamento de ações voltadas ao fortalecimento do trabalho dos catadores, à organização da cadeia da reciclagem, ao incentivo à coleta seletiva e à integração entre poder público, empresas e cooperativas em iniciativas conjuntas pelo meio ambiente.
Também foram discutidas orientações sobre formalização como microempreendedor individual, oportunidades de capacitação, modelos de gestão para cooperativas e soluções técnicas para aprimorar as operações da coleta seletiva. A proposta é tornar o sistema mais eficiente, gerar renda e garantir sustentabilidade econômica e ambiental.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Antônio Nascimento Fritz, destacou o envolvimento da gestão pública com a pauta ambiental e a coleta seletiva no município. Segundo ele, a assinatura da carta de intenção reforça o compromisso de fortalecer a coleta de resíduos recicláveis, que já teve início com a implantação de contêineres, e agora avança com a chegada do Programa Pró-Catadores.
O vice-prefeito Tony Pablo de Castro Chaves ressaltou o impacto social e econômico da iniciativa, ao lembrar que reciclagem é também saúde pública e economia. Para ele, o reaproveitamento de materiais reduz custos, gera renda, fortalece cooperativas e devolve riqueza à população, além de atender às indústrias locais que dependem dessa matéria-prima.
Representando as cooperativas, Marcos Rodrigues de Oliveira celebrou o momento como um avanço histórico para os catadores do município. Ele destacou que a parceria com o Sebrae, a prefeitura e o Governo Federal atendem a uma demanda antiga da categoria e fortalece quem atua diariamente com os resíduos recicláveis.
A gerente da Unidade Regional do Sebrae em Cacoal, Thuylla Gomes Ribeiro, afirmou que o encontro marca um momento importante para o município. Segundo ela, a presença do Sebrae é fundamental para organizar o programa, oferecer orientação técnica e fortalecer os catadores como empreendedores, transformando um trabalho antes informal em um negócio estruturado, com gestão, formalização e geração de renda.
A atuação do Sebrae em Rondônia também contribui para integrar poder público, cooperativas, catadores e empresas, permitindo que a cadeia da reciclagem funcione de forma sistêmica. Isso acelera a coleta seletiva, amplia a sustentabilidade e gera impacto social direto para quem vive da reciclagem.
A iniciativa beneficia toda a cadeia da reciclagem em Cacoal, alcançando catadores e cooperativas, a gestão pública, empresas locais e a população. O município avança na economia circular, reduz custos com resíduos, melhora a limpeza urbana e fortalece o desenvolvimento sustentável, consolidando-se como referência regional em políticas integradas de gestão ambiental.
