BR-364 tem equipes operacionais em fase de treinamento prático

A BR-364 agora tem equipes operacionais em período parcial na rodovia. Todos os dias, das 6h às 18h, os trabalhos em caráter experimental já marcam um novo período na história do transporte em Rondônia e um impulso à segurança viária.
Quem viajar pelo trecho agora conta vai notar a circulação das viaturas de inspeção de tráfego. Também estão disponíveis as ambulâncias de atendimento pré-hospitalar, caminhão-pipa e guincho.
Nova 364, primeira concessão de rodovia em Rondônia, completa um ciclo de investimentos em melhorias na infraestrutura e oferta de serviços que totaliza R$ 360 milhões nos 100 primeiros dias de atuação em um segmento rodoviário essencial para a economia do Brasil.
O plano contempla R$ 62 milhões em conservação da malha e, a maior parcela, R$ 104 milhões, é direcionada à operação da via. “Avançamos na consolidação de uma rodovia mais segura e preparada para o futuro. Esse conjunto de melhorias traz padrões elevados de resposta e operação que vão refletir na produtividade de Rondônia, do Brasil e, principalmente, na preservação da vida”, afirma Marcio Souto, gerente de Operações da Nova 364.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões, que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.
