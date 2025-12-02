Bovinocultura leiteira é impulsionada em 2025 e transforma a vida de produtores familiares em Rondônia

Publicada em 02/12/2025 às 10h47
O ano de 2025 marca um período de grandes avanços para a agricultura familiar de Rondônia. Incentivados pelo Programa de Consultoria Técnica e Gerencial para Produtor Rural da Pecuária Leiteira (Consultec-Leite), do governo do estado, centenas de agricultores familiares transformaram a forma de conduzir suas propriedades e estão promovendo uma mudança sustentável na bovinocultura leiteira. Executado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), o Consultec está presente nos 52 municípios rondonienses, levando assistência técnica gratuita, contínua e personalizada a agricultores familiares, em especial aqueles que trabalham com a bovinocultura de leite. O programa consolida um novo padrão de eficiência, produtividade e qualidade no campo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir em tecnologia e capacitação das famílias rurais é essencial para que a produção alcance excelência e competitividade no mercado nacional. “O Consultec-Leite é uma consultoria especializada e já mostrou que, com apoio técnico e gestão eficiente, é possível transformar a realidade das propriedades familiares, gerar renda, ampliar a produção e melhorar a qualidade de vida de quem vive no campo. O programa não apenas melhorou a produtividade da produção leiteira no estado, mas também fortaleceu a nossa economia”, evidenciou.
Segundo a presidente da Emater-RO, Renata Rosa de Souza, baseado na metodologia do programa Balde Cheio, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Consultec-Leite atua com equipes de médicos veterinários e técnicos agrícolas que acompanham o dia a dia das propriedades. Além do atendimento técnico, o programa realiza dias de campo, capacitações e treinamentos, aproximando a ciência da prática e promovendo soluções sustentáveis e acessíveis. “O objetivo é levar conhecimento e tecnologia de forma simples, prática e gratuita para o nosso agricultor, ajudando-o a produzir mais e melhor” explicou.
CINCO ANOS DE AVANÇOS
Lançado em 2020, no auge da pandemia da covid-19, o Consultec surgiu como resposta à necessidade de fortalecer as famílias rurais e recuperar a produção leiteira. Desde então, o programa já atendeu mais de dois mil produtores, registrando aumento médio de 150% na produtividade das propriedades assistidas.
O programa investe em tecnologia e capacitação das famílias rurais
O investimento inicial de R$ 17 milhões, proveniente do Fundo Proleite, garantiu veículos, equipamentos e insumos para o atendimento técnico direto nas comunidades rurais. “Estamos cumprindo o compromisso de estar lado a lado com o produtor familiar, oferecendo soluções práticas que tragam resultados reais no campo”, destacou a presidente da Emater-RO.
O programa também promove atividades como:
Reuniões;
Dias de campo; e
Capacitações voltadas à difusão de tecnologias simples e acessíveis.
Essas iniciativas permitem que o conhecimento chegue de forma prática aos produtores rurais, garantindo sustentabilidade, qualidade e competitividade ao setor leiteiro. São ações que contribuem para o aumento da produtividade e melhoria na renda das famílias rurais.
EXEMPLOS DE SUCESSO
Cinco anos após o início do programa, os resultados são expressivos. Em diversas regiões, a produção média de leite saltou de 40 litros/dia para mais de 200 litros/dia por propriedade, entusiasmando os produtores rurais que investiram na tecnologia apresentada pela Emater-RO e estimulando outros a seguir o mesmo caminho. Em Ariquemes, por exemplo, o casal Armindo Schmidt e Dulce da Silva Machado Schmidt, proprietários do sítio Beira Rio obtiveram um aumento na sua produção diária de leite saltando dos 35 litros de leite/dia para 237 litros/dia.
Em Machadinho d’Oeste, a produtora Hosana Damasceno conquistou o primeiro lugar no concurso leiteiro deste ano: sua vaca “Novelinha”, produziu 73,1 litros de leite, após receber assistência técnica da Emater-RO, com o programa Consultec-Leite. Já, em Candeias do Jamari, a novilha “Ousada”, do produtor Mateus Oliveira, alcançou 51,27 litros/dia, conquistando destaque no concurso leiteiro regional. São resultados que refletem a transformação da pecuária leiteira em Rondônia, com ganhos expressivos de produtividade e renda.
DESAFIOS E APRENDIZADOS
Ao longo da execução, o Consultec-Leite enfrentou desafios como a necessidade de adaptação tecnológica, condições climáticas adversas e a resistência inicial de alguns produtores em adotar novas práticas. Com o tempo, o acompanhamento técnico mostrou que o maior desafio era mudar a cultura de gestão, substituindo o improviso por planejamento, controle de custos e manejo eficiente. Hoje, a maioria das propriedades assistidas pela Emater-RO já utiliza ferramentas de gestão rural, o que representa um salto de qualidade e profissionalização da bovinocultura leiteira rondoniense.
IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO
O fortalecimento da pecuária leiteira é um dos pilares da atual gestão estadual e o programa não apenas melhorou a produtividade, mas também fortaleceu a economia local. Esse sucesso é resultado do empenho do governo de Rondônia, por meio da Emater-RO e da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), que atuam de forma integrada incentivando e apoiando programas voltados para o fortalecimento da agricultura familiar.
