Bombardeios terrestres na América Latina vão começar

Publicada em 03/12/2025 às 10h15
Fala do presidente americano na terça (2) é mais nova ameaça de ataque direto em meio a escalada militar contra o regime venezuelano de Nicolás Maduro. Trump também disse que qualquer país acusado de traficar drogas para os EUA pode ser atacado.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira (2) que os bombardeios terrestres contra alvos ligados ao narcotráfico na América Latina começarão "muito em breve".
A fala de Trump é mais nova ameaça de um ataque militar direto no Caribe em meio a escalada de tensões contra o regime venezuelano de Nicolás Maduro. Em reunião de gabinete, Trump disse também que qualquer país que trafique drogas para o território norte-americano pode ser alvo de ataque (leia mais abaixo).
"Eu quero que esses barcos sejam eliminados, e se preciso, vamos fazer ataques terrestres assim como fizemos no mar. (...) Essas pessoas mataram mais de 200 mil pessoas [nos EUA] no ano passado, e esses números estão baixando. Estão baixando porque estamos fazendo os bombardeios [a barcos], e vamos começar a fazer esses ataques por terra também. Por terra é muito mais fácil, sabia? Sabemos as rotas que eles tomam, onde vivem, sabemos tudo sobre eles, e vamos começar isso muito em breve também", afirmou Trump.
Trump não mencionou explicitamente a Venezuela, mas falou sobre os bombardeios terrestres em resposta a uma pergunta sobre os ataques a barcos no Caribe e no Oceano Pacífico que seu governo acusa estarem transportando drogas rumo aos EUA. Desde setembro, os ataques a embarcações mataram mais de 80 pessoas e a maior parte das embarcações partiu da Venezuela, principal alvo da ampla escalada militar que Trump emprega no Caribe.
O governo Trump está considerando bombardear alvos militares dentro da Venezuela e já teria definido quais locais atacaria caso o presidente dê a ordem, segundo o jornal americano "The Wall Street Journal". Segundo a reportagem, os locais avaliados incluem portos e aeroportos controlados pelos militares e supostamente usados para o tráfico de drogas.
