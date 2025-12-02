Bar dos EUA oferece cerveja grátis por denúncia de imigrantes ilegais

Por NOTÍCIAS AO MINUTO
02/12/2025 às 10h24
Um bar do estado de Idaho, nos Estados Unidos, provocou polêmica ao anunciar nas redes sociais que ofereceria “cerveja grátis” a quem ajudasse o Serviço de Imigração e Controle Aduaneiro dos EUA, o ICE, a localizar e deportar imigrantes em situação irregular.
“Alerta: qualquer pessoa que ajude o ICE a identificar e finalmente deportar um ilegal de Idaho recebe cerveja grátis durante um mês no Old State Saloon”, diz a publicação feita no X, antigo Twitter. O bar, localizado na cidade de Eagle, afirmou ainda que pode ampliar o benefício por “vários meses” caso várias pessoas sejam deportadas. Para participar, segundo o anúncio, é necessário enviar provas como fotos e vídeos.
