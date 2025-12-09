Avião militar cai na Rússia com 7 pessoas a bordo

Publicada em 09/12/2025 às 10h21
Um avião militar An-22 com sete pessoas a bordo caiu na Rússia nesta terça-feira (9), segundo agências de notícias russas Tass e RIA Novosti, com base em informações compartilhadas pelo Ministério da Defesa russo.
A aeronave da era soviética caiu na região de Ivanovo, a cerca de 260 km da capital Moscou, e realizava um voo de teste após trabalhos de manutenção, ainda segundo a Tass.
A queda ocorreu em um reservatório chamado Uvod, uma área não habitada, e fragmentos do avião foram encontrados na água, segundo serviços de emergência.
Ainda não se sabe, até a última atualização desta reportagem, se há mortos ou feridos. Uma equipe de busca e resgate foi enviada ao local da queda para socorrer os tripulantes. Uma comissão das Forças Aeroespaciais russas foi despachada para apurar o incidente.
O Antonov An-22 é um avião de transporte militar soviético da década de 1960 e considerado a maior aeronave turboélice já produzido em série no mundo. O modelo projetado para atender às necessidades logísticas da União Soviética, especialmente para transportar cargas pesadas e volumosas, incluindo tanques, helicópteros, aviões de combate e grandes quantidades de soldados ou equipamentos.
Diante das sanções internacionais, diversos aviões da era soviética são utilizados pela Rússia até hoje, para fins comerciais e militares, mediante reparos.
Em julho, um avião do modelo An-24, desta vez comercial, caiu na região de Amur, no leste russo. Todas as 49 pessoas a bordo morreram. O modelo An-24 é conhecido como "trator voador".
