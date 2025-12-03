Artistas regionais ganham protagonismo no Natal Porto Velho Luz no Parque da Cidade

Publicada em 03/12/2025 às 11h13
O Natal Porto Velho Luz vem se firmando como um dos eventos mais importantes do calendário cultural da capital rondoniense. Mas, além da decoração grandiosa, da árvore gigante em LED e da movimentação turística, há um elemento que tem ganhado força e provocado impacto direto na cultura local: a valorização dos artistas e empreendedores regionais.
A grade de apresentações musicais do Natal Porto Velho Luz conta com uma série de artistas regionais. Cantores, grupos de dança, corais e bandas autorais se revezam no palco principal do Parque da Cidade. A programação desenvolvida pela Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) conta com cerca de 20 artistas de diferentes áreas que irão se apresentar até o dia 25 de dezembro.
No palco montado no Parque da Cidade, músicos, dançarinos, corais e bandas ganharam espaço privilegiado, mostrando que a festa natalina vai muito além das luzes.
De acordo com o gerente da divisão de ação cultural Funcultural, Emerson Garcia, são artistas credenciados e também convidados. “A programação com as atrações acontece sextas, sábados e domingos com entrada gratuita. É um evento grandioso, com atrações para todas as famílias. Todo domingo tem programação especial para as crianças”, finalizou.
A programação conta também com a participação do Ministério Público de Rondônia, Instituto Federal de Rondônia, Assembleia Legislativa e a Polícia Militar. Ao colocar artistas regionais no centro da programação, a prefeitura fortalece não apenas sua identidade cultural mas também sua economia criativa, seu turismo e o sentimento comunitário de celebrar o final do ano de forma autêntica e verdadeiramente amazônica.
Programação pelos próximos dias:
05/12 – Às 19h, Orquestra Anderson Benvindo;
06/12 – Às 19h, Encontro Amazônico de Regência – PM;
07/12 – Às 18h, Pedro Malabares; às 19h, Grupo de Dança Cherry Dynasty e, às 20h, Quaty e Turma da Alegria;
12/12 – Às 19h, Ballet Laio; às 20h, Coral Laio;
13/12 – Às 20h, Madeira Popular Orquestra (MAPO):
14/12 – Às 19h, Banda Musical Laio:
Na semana do Natal:
19/12 – Às 19h, Orquestra Anderson Benvindo.
21/12 – Às 20h, Madeira Popular Orquestra.
22/12 – Às 19h, Combo da PM.
23/12 – Às 19h, Musical Igreja Batista Shalon.
25/12 – Às 19h, Teatro Nova Canaã.
