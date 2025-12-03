 Ariquemes é palco do maior encontro de Arte e Cultura Escolar de Rondônia

Publicada em 03/12/2025 às 14h58
A cidade de Ariquemes recebe, de 2 a 4 de dezembro, o VI Congresso Estadual de Arte e Cultura Escolar (Ceace), promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Gerência de Arte e Cultura Escolar (Gace), com apoio da Superintendência de Ariquemes. O evento está na sua 6ª edição e este ano tem como tema “Arte Educação em Rondônia: Tradições, Diversidades e Identidade Cultural”, reunindo 87 professores de 46 municípios, além da equipe organizadora, consolidando-se como o maior encontro de arte e cultura escolar do estado.
O VI Ceace reforça a importância da arte no ambiente escolar e da preservação da cultura regional, incentivando os professores a reconhecer e integrar elementos locais em suas práticas pedagógicas. Ao promover debates sobre tradições, diversidade e identidade cultural, o congresso busca evidenciar a riqueza das manifestações presentes no território rondoniense e estimular que essas expressões artísticas sejam valorizadas e incorporadas ao currículo escolar.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o congresso fortalece a identidade cultural do estado. “O evento valoriza as tradições com uma educação que respeita e fortalece a diversidade artística cultural. A arte é um instrumento de formação humana e social, e trabalhamos para que ela esteja cada vez mais presente na vida dos nossos estudantes”, evidenciou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, reforçou o propósito do congresso ao comentar a dimensão e a importância da iniciativa. “O Ceace é uma demonstração do quanto nossos professores produzem, pesquisam e inovam. Ao reunir educadores de todas as regiões, promovemos o intercâmbio que fortalece a educação pública e valoriza a cultura de Rondônia. A arte é um direito e deve ocupar seu lugar central na formação dos nossos alunos”, declarou.
PROGRAMAÇÃO
A programação começou na terça-feira (2), com credenciamento pela manhã e a cerimônia oficial de abertura no Teatro Belas Artes durante a tarde. O público acompanhou a apresentação de projetos pedagógicos desenvolvidos nas escolas da rede estadual, seguida de uma abertura cultural comandada pelo artista Silvinho Santos, com participação do cantor Timaia do grupo Minhas Raízes. Encerrando o primeiro dia, a palestra “Amazonalidades” foi conduzida pelo cantor, compositor e professor Bado, que destacou elementos da musicalidade regional e sua influência na formação cultural rondoniense.
Nesta quarta-feira (3), o congresso segue com uma série de atividades práticas e formativas envolvendo teatro, música e artes visuais. Professores participaram de palestras e oficinas que abordaram desde técnicas de criação até a valorização das expressões artísticas tradicionais do estado. A noite culminou com a apresentação de um teatro musical produzido especialmente para o Ceace, reunindo arte, narrativa e memória cultural.
O último dia do evento vai ser dedicado a um tour pedagógico, com visitas ao Museu Marechal Rondon e ao Parque Botânico de Ariquemes, proporcionando aos educadores uma imersão histórica e ambiental. À tarde, no auditório da Escola Cora Carolina, ocorre a etapa de comunicações orais, momento em que professores compartilharão experiências sobre cinema, cultura ribeirinha, diversidade e identidade regional vivenciadas em sala de aula.
