Após encaminhamento do SINJUR, Assembleia Legislativa homenageia conciliadores e mediadores do Judiciário

Publicada em 04/12/2025 às 08h30
A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, na tarde desta quarta-feira (3), uma sessão solene em homenagem aos conciliadores e mediadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, reconhecendo a importância do trabalho desenvolvido por esses profissionais na promoção do diálogo, da pacificação social e da resolução consensual de conflitos.
A iniciativa da homenagem partiu da deputada estadual Cláudia de Jesus, que atendeu a um pedido do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR), entidade que representa os trabalhadores do Judiciário rondoniense.
Durante a solenidade, foi destacado o papel fundamental dos conciliadores e mediadores no fortalecimento do acesso à Justiça, contribuindo para a redução da judicialização excessiva e para soluções mais rápidas e humanizadas para a sociedade.
A deputada Cláudia de Jesus ressaltou a relevância desses profissionais para o bom funcionamento do Judiciário e para a efetividade dos direitos dos cidadãos.
Presença do SINJUR
A sessão contou com a presença do presidente do SINJUR, André Coelho, do diretor do sindicato, Rafael Campanha, do diretor jurídico Jefferson Raposo, que representaram a entidade e reforçaram a importância do reconhecimento institucional aos mediadores e conciliadores.
Para o SINJUR, a homenagem simboliza a valorização de profissionais que atuam diariamente na construção de uma Justiça mais eficiente, acessível e voltada ao diálogo.
Valorização institucional
A solenidade reafirma o compromisso da Assembleia Legislativa e do SINJUR com a valorização dos servidores e colaboradores do Poder Judiciário, destacando iniciativas que fortalecem a cidadania e contribuem para a paz social em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!