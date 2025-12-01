Após demissão, ex-chefe de gabinete de Zelensky vai para a guerra

Publicada em 01/12/2025 às 15h30
Após apresentar a sua demissão nesta sexta-feira (28), Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, revelou que vai para a frente da guerra com a Rússia.
A informação foi revelada pelo próprio ao New York Post em uma série de mensagens de texto.
"Eu vou para a frente [de guerra] e estou pronto para enfrentar qualquer represália", escreveu Andriy Yermak ao jornal norte-americano. "Eu servi a Ucrânia e estava em Kyiv em 24 de fevereiro de 2022", acrescentou, referindo-se ao dia em que a Rússia iniciou a ofensiva.
Ao longo a troca de mensagens, Yermak não especificou se iria alistar-se nas Forças Armadas da Ucrânia, como iria até à frente de combate ou sequer quando é que estava planejando ir para lá. "Talvez nos vejamos outra vez. Glória à Ucrânia", respondeu apenas.
Em certo momento, simplesmente pediu desculpa caso deixasse de conseguir falar por celular.
Yermak está "revoltado" com ofensas e falta de apoio
Yermak demitiu-se após ter sido alvo de buscas em um caso de corrupção. Esta será a maior investigação neste âmbito durante a presidência de Volodymyr Zelensky.
A notícia foi divulgada por Zelensky ai revelar um esquema de corrupção envolvendo a empresa estatal Energoatom, responsável pela energia nuclear na Ucrânia.
"Eu fui profanado e a minha dignidade não foi protegida, apesar de estar em Kyiv desde 24 de fevereiro de 2022", acusou o ex-chefe de gabinete. "Estou revoltado com as ofensas contra mim e ainda mais revoltado com a falta de apoio daqueles que conhecem a verdade", confessou Yermak.
E frisou: "Sou uma pessoa honesta e decente. Portanto, não quero criar problemas para Zelensky; vou para a frente de batalha".
Zelensky elogiou e agradeceu a Yermak
A demissão de Yermak foi foi comentada no discurso diário à nação di presidente ucraniano: "Haverá uma reformulação do Gabinete da Presidência da Ucrânia. O chefe de gabinete, Andriy Yermak, apresentou a sua carta de demissão".
Zelensky fez questão de agradecer a Yermak por ter "apresentado sempre a posição ucraniana de forma precisa e correta nas negociações".
"Sempre foi uma posição patriótica. Mas quero evitar rumores e especulações", afirmou, acrescentando que irá reunir-se com "candidatos aptos" para o cargo já neste sábado.
Andriy Yermak, ex-produtor de cinema e advogado, é considerado como uma figura muito influente na Ucrânia. A suposta influência de Yermak sobre o chefe de Estado tem levantado questões e dúvidas junto da equipe presidencial ucraniana.
