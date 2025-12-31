Ana Castela aparece em karaokê com amigas um dia após anúncio de término

Publicada em 31/12/2025 às 10h10
Um dia depois de tornar público o fim do namoro com Zé Felipe, a cantora Ana Castela surgiu em um momento de lazer ao lado de amigas. Nesta terça-feira (30), a artista publicou um vídeo nas redes sociais mostrando uma noite de karaokê.
Nas imagens, Ana aparece com as colegas escolhendo músicas que compartilham a mesma batida antes de decidir qual cantar. A opção da cantora foi uma faixa gravada por Luan Santana em parceria com MC Kekel.
O registro foi publicado um dia após Zé Felipe anunciar oficialmente o encerramento do relacionamento, que havia sido assumido publicamente em outubro. No comunicado, o cantor destacou o carinho que segue tendo pela ex-companheira. “Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”, escreveu. Ele também reforçou: “E para deixar claro, eu amo a Ana”.
Desde o anúncio da separação, tanto Ana Castela quanto Zé Felipe têm mantido uma postura discreta, compartilhando apenas registros pontuais da rotina nas redes sociais.
