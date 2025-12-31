Ana Castela aparece em karaokê com amigas um dia após anúncio de término
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 31/12/2025 às 10h10
Nos acompanhe pelo Google News

Um dia depois de tornar público o fim do namoro com Zé Felipe, a cantora Ana Castela surgiu em um momento de lazer ao lado de amigas. Nesta terça-feira (30), a artista publicou um vídeo nas redes sociais mostrando uma noite de karaokê.

Nas imagens, Ana aparece com as colegas escolhendo músicas que compartilham a mesma batida antes de decidir qual cantar. A opção da cantora foi uma faixa gravada por Luan Santana em parceria com MC Kekel.

O registro foi publicado um dia após Zé Felipe anunciar oficialmente o encerramento do relacionamento, que havia sido assumido publicamente em outubro. No comunicado, o cantor destacou o carinho que segue tendo pela ex-companheira. “Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”, escreveu. Ele também reforçou: “E para deixar claro, eu amo a Ana”.

Desde o anúncio da separação, tanto Ana Castela quanto Zé Felipe têm mantido uma postura discreta, compartilhando apenas registros pontuais da rotina nas redes sociais.

Ana Castela karaokê amigas Zé Felipe término noite lazer redes sociais celebridades
Imprimir imprimir