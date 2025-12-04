Alunos do CMEI Maria Clara Machado homenageiam prefeitos e prefeitas que marcaram a história do município

Publicada em 04/12/2025 às 09h30
No início desta sedmana, a Prefeitura de Pimenta Bueno recebeu os alunos do CMEI Maria Clara Machado para uma homenagem especial aos prefeitos e prefeitas que marcaram a história do município.
A atividade integrou o projeto “Conhecendo a História de Pimenta Bueno”, desenvolvido pelas turmas do Maternal I, II e III, que representaram, de forma lúdica, os gestores que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.
Durante a apresentação, cada criança representou um gestor municipal utilizando uma faixa com o nome e período de cada prefeita ou prefeito, confeccionada com carinho pelas professoras.
Foram homenageados:
- Vicente Homem Sobrinho (1977–1983);
- Reginaldo Monteiro (1983–1988)
- Permínio de Castro da Costa Neves (1989–1992)
- Cláudio Reinoldo Wink (1993–1996)
- Maria Inez Zanol (1997–2000 e 2001–2004)
- Augusto Tunes Plaça (2005–2008 e 2009–2012)
- Jean Henrique Gerolomo de Mendonça (2013–2016)
- Juliana Araújo Vicente Roque (2017–2018)
- Arismar Araújo de Lima (2019–2020 e 2021–2024)
- Marcilene Rodrigues da Silva Souza (2025–2028).
As crianças encantaram a todos os presentes, tornando o momento ainda mais especial.
A Prefeitura de Pimenta Bueno parabeniza o CMEI pela iniciativa e reafirma seu compromisso com ações que promovam cultura, educação e cidadania desde a primeira infância.
