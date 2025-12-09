Ações do terceiro setor e conselhos tutelares em Nova Mamoré e Guajará-Mirim são reforçados pelo governo

Publicada em 09/12/2025 às 14h26
Como parte do Edital nº 5/2025/Seas/GFC, que selecionou 18 propostas, de 17 instituições do terceiro setor para receberem recursos, via fomento para investimento em projetos com valores entre R$ 50 mil a R$ 2 milhões, o governo de Rondônia entregou, na segunda-feira (8), por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), cheque no valor de R$ 398.775 para a Associação Beneficente Investindo no Futuro (Abif) de Nova Mamoré.
Os recursos entregues logo após a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), serão utilizados na compra de um veículo, tipo van, para atender ao público-alvo da associação, que são cerca de 680 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, de bairros periféricos e comunidades rurais do município.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância da seleção das entidades do terceiro setor por atuarem como braço direito do governo, levando ações, programas e campanhas que visam o desenvolvimento social em prol do bem coletivo. “Por meio dessas instituições, o poder público identifica as demandas e consegue atender com mais rapidez às necessidades das pessoas, com ações paralelas, alcançando assim mais pessoas que têm a vida transformada para melhor.”
Para a secretária da Seas, Luana Rocha, investir no terceiro setor representa a ampliação do atendimento público visando à inclusão social, fortalecimento comunitário e melhores condições de vida para pessoas ou famílias em localidades de difícil acesso. “O terceiro setor tem contribuído de forma significativa com a atuação do governo visando à redução das desigualdades, fomento à cidadania e à participação social, promoção do desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda e inovação em todas as áreas, por isso é importante também que o poder público dê sua contribuição, destinando mais recursos para que mais pessoas sejam beneficiadas”, ressaltou.
A primeira instituição beneficiada nesta edição do processo seletivo foi o Grupo Assistencial de Amigos de Ji-Paraná – Centro de Educação Infantil Cantinho do Céu (Gaajipa) de Ji-Paraná, que recebeu dois cheques referentes a dois projetos selecionados. Um deles, no valor de R$ 123.333,33, destinado à instalação de um sistema de energia solar e o outro, de R$ 270.666,67, para a compra de uma caminhonete.
TABLETS
A região da Pérola do Mamoré também foi contemplada com 10 tablets para os Conselhos Tutelares, como parte da etapa de equipagem, prevista no programa Criança Protegida, visando garantir atendimento mais digno às crianças e adolescentes nestas instituições.
Do total de tablets, cinco foram para Nova Mamoré e cinco para os conselheiros tutelares de Guajará-Mirim, cuja entrega ocorreu também na segunda-feira.
MAMÃE CHEGUEI
Ainda em Nova Mamoré, foram entregues 15 kits enxoval do programa Mamãe Cheguei para gestantes cadastradas no Cras. Outros 12 kits contendo 20 itens necessários ao bebê, incluindo um berço portátil, serão entregues pela Gerência Regional nas residências das gestantes que não puderam comparecer no ato oficial de inauguração do prédio do Cras.
