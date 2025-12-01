Acender das luzes de Natal encanta moradores de Nova Estrela

Publicada em 01/12/2025 às 14h46
A noite deste sábado, 29 de novembro, foi marcada por emoção e espírito natalino em Nova Estrela, único distrito de Rolim de Moura. A comunidade se reuniu na Praça Hermenegildo Ferreira para prestigiar o acender das luzes de Natal, evento que abriu oficialmente a temporada natalina no distrito e transformou o local em um cenário iluminado, repleto de cores e encanto.
O projeto, que embelezou toda a praça, foi promovido pela Associação Comercial e Industrial de Rolim de Moura (ACIRM), por meio de uma emenda do deputado estadual Cirone Deiró em parceria com a Prefeitura de Rolim de Moura e a Secretaria de Turismo do Estado de Rondônia (SETUR).
A Praça recebeu ornamentação completa, tornando-se um ponto de encontro para famílias e visitantes que buscam momentos de lazer, convivência e celebração nesta época especial do ano.
O prefeito Aldo Júlio destacou a relevância da parceria e celebrou o resultado alcançado.
“Quero parabenizar a Associação Comercial, o deputado Cirone Deiró e o Governo do Estado por essa união que trouxe ainda mais beleza para o nosso distrito de Nova Estrela. Tudo isso é pensado com carinho para que nossos moradores possam vir com a família, aproveitar momentos de lazer e viver o verdadeiro espírito natalino. Nossa praça está muito bonita. Que possamos todos ter um Natal abençoado.”, afirmou o prefeito.
O vice-prefeito Alcides Rosa agradeceu de coração a toda a população que participou e prestigiou a abertura do Natal de Luz em Nova Estrela. “Ver nossa comunidade reunida, compartilhando esse momento tão especial, nos motiva a continuar trabalhando cada vez mais. Agradeço também ao deputado Cirone Deiró, parceiro constante do nosso município, que sempre tem contribuído com importantes investimentos para Rolim de Moura e para o distrito”.
A programação de Natal segue nos próximos dias em Rolim de Moura e no distrito, reforçando o compromisso da administração municipal com a valorização dos espaços públicos e a promoção de ações que fortaleçam a integração e a alegria das famílias rolimourenses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!