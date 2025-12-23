Academia Trainner Fit arrecada alimentos e promove o “Natal Solidário” em Espigão do Oeste

Publicada em 23/12/2025 às 14h20
Em uma atitude solidária aos menos favorecidos nessa época de final de ano, a academia Trainner Fitt mais uma vez promoveu sua tradicional campanha “Natal Solidário”. Este ano a campanha teve como lema: “Sua doação vale mais que um sorriso”.
Ao final da campanha “Natal Solidário” foram arrecadado e montado um total de 11 cestas básicas que serão doadas as famílias carentes do município. A campanha de natal este ano teve um atrativo a mais para os alunos participantes da mobilização social.
Cada doação dava direito a um cupom que foi preenchido e depositado na urna na academia. Esta semana aconteceu o sorteio dos cupons participantes que concorriam a 03 prêmios disponibilizados pela academia aos seus colaboradores.
O 1º Prêmio deu a ganhadora Natalina Gouveia uma cesta de chocolates e mais 3 meses de academia grátis. O 2º Prêmio entregue a Veronice um pote de Whey e mais 01 mês de academia grátis. O 3º Prêmio foi para Daniella de Lima que ganhou um PIX no valor de R$ 100 reais.
Parabéns a toda a equipe da Trainner Fitt em nome de seu proprietário, professor João Moretti por mais essa edição da campanha por um “Natal Solidário” que certamente vai trazer um sorriso de alento a várias famílias de Espigão nesse final de ano.
