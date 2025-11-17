Zelensky anuncia reforma de setor energético após escândalo de corrupção

Publicada em 17/11/2025 às 10h21
“Estamos iniciando uma reformulação nas principais empresas estatais de energia”, anunciou o líder ucraniano em um comunicado compartilhado nas redes sociais.
De acordo com o comunicado, um novo conselho de supervisão deve assumir suas funções dentro de uma semana na Energoatom.
Outras estatais do setor energético também estão envolvidas no escândalo, incluindo a operadora hidrelétrica do país e as empresas nacionais de extração e transporte de gás.
Na segunda-feira, o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) anunciou ter descoberto um esquema criminoso que teria desviado 100 milhões de dólares (cerca de 86 milhões de euros) no setor, o que levou à demissão dos ministros da Justiça e da Energia.
Segundo Zelensky, será realizada uma auditoria completa das atividades financeiras das empresas envolvidas, além da substituição de seus administradores e dos representantes do Estado nos conselhos de administração.
“Qualquer esquema descoberto nessas empresas deve ser enfrentado com uma resposta rápida e justa”, alertou.
O presidente ucraniano afirmou no comunicado que instruiu os membros do governo a manterem “uma comunicação constante e construtiva com as autoridades policiais e os órgãos anticorrupção”.
O escândalo recente também abalou a presidência, já que o suposto mentor do esquema, Timur Mindich, era considerado um amigo próximo de Zelensky.
No último verão, o governo foi amplamente criticado por tentar retirar a independência do NABU e da Procuradoria Anticorrupção (SAP), criados há 10 anos, mas recuou diante dos protestos generalizados da sociedade civil e dos aliados ocidentais de Kyiv.
O setor energético da Ucrânia tem sido duramente atingido nos últimos dias por uma campanha de bombardeios em larga escala com mísseis e drones russos, deixando grande parte do país no escuro.
O último grande ataque em Kyiv, ocorrido na madrugada de sexta-feira, deixou pelo menos sete mortos e dezenas de feridos.
