Zelensky alerta que Rússia se prepara para uma

Publicada em 13/11/2025 às 15h43
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (13) que não há indícios de que a Rússia pretenda encerrar a guerra e alertou que o país de Vladimir Putin pode estar se preparando para um conflito de grandes proporções entre 2029 e 2030.
“Precisamos aumentar a pressão sobre a Rússia. Pela situação no campo de batalha, não vemos sinais de que eles queiram parar. O problema é que, ao observarmos a indústria militar russa, percebemos que estão ampliando sua produção. Nossa avaliação é de que pretendem continuar essa guerra”, escreveu Zelensky na rede social X (antigo Twitter).
Segundo o presidente, uma pressão internacional mais forte poderia forçar Moscou a fazer uma pausa. No entanto, ele advertiu que a Rússia “quer uma grande guerra” e que o país precisa estar pronto para isso em poucos anos.
“Acreditamos que, se houver forte pressão, os russos precisarão de uma pausa. Mas devemos reconhecer que eles se preparam para um grande conflito e podem estar prontos entre 2029 e 2030 para iniciar uma guerra dessa dimensão, no continente europeu. Encaramos isso como um enorme desafio”, afirmou.
Zelensky reforçou ainda que é essencial “pensar em como deter a Rússia na Ucrânia” e fazer tudo o que for possível para “reduzir sua capacidade militar”.
O alerta do líder ucraniano foi feito um dia após o Canadá anunciar novas sanções contra Moscou, voltadas principalmente ao setor energético. As medidas atingem 13 pessoas e 11 empresas ligadas à produção de gás natural liquefeito e ao desenvolvimento do programa de drones da Rússia, além de 100 navios usados para contornar penalidades internacionais.
Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido já haviam imposto sanções semelhantes.
Nas últimas semanas, a Ucrânia vem enfrentando uma nova onda de ataques russos contra suas infraestruturas energéticas e a ofensiva sobre a cidade estratégica de Pokrovsk, no leste do país, enquanto o inverno se aproxima e as negociações de paz permanecem estagnadas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!