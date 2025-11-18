Votação sobre abertura dos arquivos do caso Epstein será nesta terça, diz presidente da Câmara dos EUA

Publicada em 18/11/2025 às 15h41
Neste domingo (16), Trump mudou de postura e disse que deputados do seu partido devem votar pela divulgação dos arquivos. Antes, ele havia chamado de 'fracos e tolos' os republicanos que eram a favor da medida. Na última semana, o Congresso divulgou emails que alegavam que Trump 'sabia' das condutas de Epstein.
O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johson, disse a jornalistas nesta segunda-feia (17), que a votação sobre a divulgação dos arquivos do caso Epstein deve ocorrer nesta terça-feira (18). A informação é da agência de notícias Reuters.
Jeffrey Epstein, um empresário dos EUA conhecido por sua vasta rede de contatos com políticos, celebridades e empresários de alto nível, foi acusado de ter abusado de mais de 250 meninas menores de idade e de operar uma rede de exploração sexual. Ele foi preso em julho de 2019 e, segundo as autoridades dos EUA, tirou a própria vida cerca de um mês depois dentro de sua cela. Desde então, o caso e as condições de sua morte ganharam notoriedade pública.
O avanço do assunto ocorre após a mudança de posição de Trump.
Neste domingo (16), o presidente do país, Donald Trump, afirmou, que os deputados republicanos devem votar pela divulgação dos arquivos do caso Epstein. Na última semana, Trump havia chamado de 'fracos e tolos' os republicanos que pediam a divulgação dos itens.
"Os republicanos da Câmara deveriam votar para divulgar os arquivos de Epstein, porque não temos nada a esconder", disse.
Em postagem nas rede sociais, o republicano afirmou que não se importa com o caso e que é hora de "seguir em frente dessa farsa dos democratas".
"Ninguém se importava com Jeffrey Epstein quando ele estava vivo e, se os Democratas tivessem qualquer coisa, teriam divulgado antes da nossa vitória eleitoral por lavada", continuou.
