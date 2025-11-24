Vírus Oropouche em Espigão do Oeste; Entenda e previna-se

Publicada em 24/11/2025 às 14h47
Você sabia que Espigão d’Oeste já registrou 4 casos de Oropouche. Vamos ao essencial. O que é, sintomas, como se proteger e quando buscar atendimento.
O que é O vírus Oropouche é transmitido por mosquitos. principalmente o Culicoides paraensis (maruim). A doença lembra a dengue, mas é causada por outro vírus.
Sintomas mais comuns
Febre alta
Dor de cabeça
Dores no corpo e articulações
Possíveis erupções na pele
Em geral, duram 5 a 7 dias
Prevenção. hoje, o melhor “remédio”
Use repelente conforme a orientação do rótulo
Telas em janelas e portas
Ambiente limpo, sem acúmulo de lixo
Nada de água parada. vistorie quintais, calhas e recipientes
Quando procurar a unidade de saúde
Se apresentar sintomas. busque atendimento na unidade mais próxima
Diagnóstico precoce ajuda a evitar complicações e reduz a transmissão
Informação salva vidas. Saúde é prevenção
