Vírus Oropouche em Espigão do Oeste; Entenda e previna-se
Por ASSESSORIA
Publicada em 24/11/2025 às 14h47
Nos acompanhe pelo Google News

Você sabia que Espigão d’Oeste já registrou 4 casos de Oropouche. Vamos ao essencial. O que é, sintomas, como se proteger e quando buscar atendimento.

O que é O vírus Oropouche é transmitido por mosquitos. principalmente o Culicoides paraensis (maruim). A doença lembra a dengue, mas é causada por outro vírus.

Sintomas mais comuns

Febre alta

Dor de cabeça

Dores no corpo e articulações

Possíveis erupções na pele

Em geral, duram 5 a 7 dias

Prevenção. hoje, o melhor “remédio”

Use repelente conforme a orientação do rótulo

Telas em janelas e portas

Ambiente limpo, sem acúmulo de lixo

Nada de água parada. vistorie quintais, calhas e recipientes

Quando procurar a unidade de saúde

Se apresentar sintomas. busque atendimento na unidade mais próxima

Diagnóstico precoce ajuda a evitar complicações e reduz a transmissão

Informação salva vidas. Saúde é prevenção

Geral PREVENÇÃO
Imprimir imprimir