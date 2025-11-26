Vilhena realizou III Congresso de Residências Multiprofissionais e Médicas do Estado de Rondônia

Publicada em 26/11/2025 às 14h37
Com o compromisso de fortalecer a qualificação do corpo assistencial e promover debates essenciais para o avanço da saúde pública, a Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena (Semus), em parceria com as Comissões de Residências Multiprofissionais e Médicas, realizou no dia 19 de novembro o III Congresso de Residências Multiprofissionais e Médicas do Estado de Rondônia
Com o tema central “Desafios da Multidisciplinaridade na Busca da Assistência com Qualidade”, o evento dá continuidade às iniciativas das edições anteriores e reafirma sua relevância ao difundir conhecimentos técnicos atualizados e promover a integração entre acadêmicos e profissionais de diversas áreas da saúde, ampliando o diálogo e fortalecendo práticas colaborativas voltadas ao atendimento da população.
A abertura contou com a palestra “A Importância e Desafios das Residências Médicas e Multiprofissionais”, ministrada pelo Dr. Marco Aurélio Blaz Vasques, seguida da exposição sobre “Atendimento Inicial ao Politraumatizado”, conduzida pelo facilitador Dr. Fernando Máximo.
Na quinta-feira, dia 20, a programação teve continuidade com a palestra “Doente Crítico sob a Perspectiva Multiprofissional”, apresentada pelo Dr. Eduardo Minuzzo, e a palestra “Impacto das Doenças Reemergentes na Saúde Pública”, ministrada pela Dra. Adriana Benatti. No período da tarde, os participantes acompanharam a atualização sobre as novas diretrizes do Diabetes Tipo 2, com o Dr. Flavio de Jesus Junior, e a explanação sobre “Abordagem Multiprofissional no Enfrentamento da Multimorbidade em Idosos”, ministrada pelo Dr. Álvaro Chuí.
No sábado, 20, o congresso seguiu com a palestra “Desafios da Inserção de Profissionais Egressos das Residências no Mercado de Trabalho”, ministrada pelo Dr. Jânio Marques, reunindo reflexões importantes sobre o cenário atual e as perspectivas de atuação dos profissionais formados. Durante a tarde, foram realizados minicursos práticos nas áreas de curativos, simulação de acidente com múltiplas vítimas, assistência de enfermagem em saúde mental, estomias, reanimação neonatal e técnicas básicas de sutura, proporcionando aos participantes uma imersão em práticas fundamentais para o aprimoramento da assistência.
