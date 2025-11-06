 Vereadores afirmam que deputado Cirone Deiró honra parcerias e compromissos firmados

Publicada em 06/11/2025 às 10h22
Lideranças de vários segmentos sociais e profissionais da imprensa de Cacoal participaram de encontro de prestação de contas dos seis anos de mandato do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), realizado na última sexta-feira (31), no El Sossego Restaurante. Os convidados receberam uma revista com o registro das principais ações do parlamentar no município. Os vereadores Dra Amália Milani, Nice Condaque e Alaézio do Teixeirão enalteceram o perfil político do deputado.
Dra Amália disse que conseguiu ser eleita vereadora, porque o deputado Cirone acreditou em seus projetos e deu o apoio que ela precisava. “Expliquei que precisava dele (Cirone) para garantir que as políticas públicas chegassem até as pessoas, principalmente na área da saúde e da educação e ele não está me deixando na mão, porque é um político que honra seus compromissos e o povo deste município”, disse. A vereadora lembrou que em todos os setores do município, da cidade ou da área rural, é possível observar ações de Cirone Deiró.
Nice Condaque disse que durante sete anos de trabalho como assessora do deputado Cirone, pôde entender a real diferença entre política e politicagem. Segundo Nice, o parlamentar mostrou que ser político é trabalhar com seriedade e compromisso, servindo as pessoas. “Hoje, é uma honra caminhar ao lado dele (Cirone), como vereadora, e posso dizer que em nove meses de mandato, já conseguimos muitas conquistas para Cacoal, graças ao seu apoio”, disse.
Alaézio do Teixeirão também afirmou que decidiu ser candidato a vereador, ao acompanhar a atuação de Cirone. “Como assessor parlamentar, eu visitava os produtores rurais e via a luta do deputado, para melhorar as condições de vida deles e me tornei um admirador desse trabalho”, explicou. Conforme Alaézio, Cirone é um político atuante, que consegue mostrar serviço em todas as áreas e em todo o Estado de Rondônia.
