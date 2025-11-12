Valorização do trabalho social é intensificada pelo governo no Encontro de Extensionistas Sociais

Publicada em 12/11/2025 às 14h26
O município de Ouro Preto do Oeste sedia o Encontro Extensão Social em Movimento: Diálogos, Práticas e Impactos. Promovido pelo governo de Rondônia, o evento reúne extensionistas sociais dos 52 municípios, além de autoridades e convidados, consolidando-se como um importante espaço de formação, troca de experiências e fortalecimento institucional. O Encontro que teve início no dia 11 de novembro, é realizado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), e segue até a próxima sexta-feira (14), debatendo temas de integração e valorização do trabalho social desenvolvido pela instituição em todo o estado.
Realizado anualmente, o encontro tem como propósito fortalecer a atuação dos extensionistas sociais, promovendo a troca de experiências, o cuidado com a saúde e o compartilhamento de práticas inovadoras que contribuem para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. Entre os temas deste ano, está o cuidado com a saúde mental destacando a importância do autocuidado, da escuta empática e do equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
As discussões abordaram temas como prevenção ao estresse e à síndrome de burnout, impacto das redes sociais, violência e assédio no ambiente de trabalho, e valorização da vida. Em um espaço de acolhimento e diálogo, as extensionistas compartilharam experiências e refletiram sobre a importância de fortalecer vínculos e redes de apoio entre colegas, reconhecendo o papel essencial de quem atua na linha de frente do atendimento às famílias rurais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o encontro de extensionistas sociais fortalece o desenvolvimento humano e sustentável das comunidades rurais, além de promover a valorização dos profissionais que dedicam suas vidas ao trabalho social e à promoção da cidadania no campo.
Entre os destaques do encontro está a importância dos cuidados com a saúde mental
INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
A inovação no campo e o uso de ferramentas digitais aplicadas à extensão rural e à comunicação também são temas de debate e interação entre os participantes, que incluem apresentações e oficinas sobre ferramentas digitais aplicadas aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), além de estratégias de comunicação participativa. De acordo com a assistente social da Emater-RO, Aldenora Lustosa, “os participantes buscam formas de ampliar o acesso à informação, promover a inclusão digital e aproximar as comunidades rurais das políticas públicas por meio da tecnologia”, destacou.
A programação também conta com a Trilha do Conhecimento das Práticas Inovadoras em Movimento, um espaço temático de socialização de experiências exitosas apresentados pelos escritórios regionais, com destaque para ações voltadas à juventude, gênero e intergeracionalidade no campo.
PRIMEIRA INFÂNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
A primeira infância no campo é um tema de extrema importância para efetivar o compromisso com o bem-estar rural da família e do futuro de quem tem raízes na vida rural. O tema aborda programas sociais e estratégias de enfrentamento à violência contra crianças em áreas rurais e debate propostas de intervenção que qualifiquem o atendimento socioassistencial, com foco na proteção e no desenvolvimento integral das crianças e famílias do campo. Ainda no intuito de promover o bem-estar das famílias rurais, os extensionistas debateram a atualização dos serviços previdenciários.
A diretora vice-presidente da Emater-RO, Renata Rosa de Souza, explicou que “hoje, em uma parceria pioneira, a Emater-RO atua em conjunto com o Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) levando orientações sobre benefícios e direitos dos trabalhadores rurais, principalmente na efetivação da aposentadoria rural.”
VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
O último dia do encontro, que será realizado nesta sexta-feira (14), está reservado para um debate sobre a vivência no campo. Os extensionistas participarão de uma caminhada para observarem cultivos, interagirem com agricultores locais e desfrutarem de um momento de confraternização com um coffee break e almoço rural com produtos típicos da região, onde terão a oportunidade para refletir sobre os aprendizados, a cultura e o turismo sustentável.
Com uma programação diversificada, o encontro reafirma que o verdadeiro impacto da extensão rural vai além da técnica; ele nasce do comprometimento, da empatia e do cuidado com as pessoas que constroem diariamente um campo mais justo, produtivo e humano. Ao final do evento, os participantes receberão certificados e lembranças que marcarão esse encontro como mais um passo para o fortalecimento e bem-estar das famílias rurais.
