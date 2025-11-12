Vacina contra a Influenza estará disponível nas unidades de saúde de Jaru a partir desta quinta-feira, 13

Publicada em 12/11/2025 às 08h19
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, informa que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) terão a vacina contra Influenza disponível a partir desta quinta-feira, 13.
O público-alvo da imunização são crianças entre 06 meses e 06 anos, gestantes, idosos acima de 60 anos, povos indígenas, comunidades quilombolas, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança, portadores de necessidades especiais, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, pessoas em situação de rua, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, assim como pessoas com doenças crônicas e transplantados.
A secretária de saúde, Jaíne Barboza, destacou que o imunizante segue sendo a melhor forma de prevenir a doença, que pode levar a problemas de saúde mais graves, como pneumonia, infecções de ouvido e sinusite, necessitando até mesmo de internação do paciente.
