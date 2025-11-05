V Semana Integrada de Agronomia e Agropecuária reúne estudantes e produtores rurais no Campus

Publicada em 05/11/2025 às 15h11
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, realizou a V Semana Integrada de Agronomia e Agropecuária (SIAAGRO). Dando continuidade a uma trajetória iniciada em 2019, a SIAAGRO consolidou-se como um marco no calendário do IFRO Ariquemes. Realizada entre os dias 23 e 24 de outubro, a edição deste ano contou com a participação do Curso Técnico em Alimentos, além de estudantes dos demais cursos da unidade, professores, egressos, produtores rurais e profissionais ligados ao agronegócio.
O IFRO tem papel estratégico na região, especialmente na formação de profissionais dos Cursos Técnico em Agropecuária (iniciado em 2010), Bacharelado em Agronomia (criado em 2018) e Curso Técnico em Alimentos (criado em 2010). O principal objetivo foi promover a atualização técnica, a difusão científica. Para o Presidente da V SIAAGRO e Coordenador do Curso de Bacharelado em Agronomia, Rudimar Giordani Junior, o evento representou a consolidação de um esforço contínuo de integração e excelência. A programação contou com palestras e mesas redondas, e visou a garantir formação de qualidade e desenvolvimento sustentável das Ciências Agrárias na região amazônica.
“Foi essencial que nossos futuros engenheiros agrônomos e técnicos tivessem a oportunidade de vivenciar a interação com os produtores rurais e participar da difusão de inovações tecnológicas. Com a V SIAAGRO, conseguimos contribuir diretamente com a formação dos estudantes, promovendo não apenas a atualização técnico-científica, mas também o desenvolvimento de competências práticas, a integração com a comunidade externa e a inserção mais efetiva no mercado de trabalho. O modelo participativo que adotamos criou um ambiente propício à troca de experiências e ao aprendizado ativo”, concluiu o Professor Rudimar.
Conforme o Professor Jomel Francisco dos Santos, “a V SIAAGRO foi um sucesso! Um marco importante para a comunidade acadêmica e profissional da região. E para mim, como Coordenador Substituto do Curso Técnico em Agropecuária do IFRO Campus Ariquemes e um dos coordenadores do evento, foi uma honra participar dessa ação que além da troca de experiências e conhecimentos, proporcionou uma oportunidade única para atualização científica e networking entre os profissionais e estudantes da área. Durante o evento, pudemos discutir as últimas tendências e avanços tecnológicos que impactam diretamente o nosso setor, o que é fundamental para a formação de profissionais capacitados e atualizados”.
Na avaliação do docente, a V SIAAGRO permitiu estreitamento de laços com outros profissionais e instituições, abrindo portas para futuras parcerias e projetos que certamente trarão benefícios para a região. “A realização desse evento demonstra o compromisso da instituição com a promoção do conhecimento e do desenvolvimento regional, e como um dos coordenadores, sinto-me orgulhoso em fazer parte dessa importante iniciativa”, reforçou Jomel Santos.
Para a Professora Regiane Ribeiro Santos, a edição 2025 da SIAAGRO foi marcada por aprendizado, troca de experiências e muito protagonismo dos alunos dos Cursos Superiores de Engenharia Agronômica e Técnicos em Alimentos e em Agroindústria. “Com uma programação diversificada e voltada às tendências e inovações do setor agroindustrial, a SIAAGRO 2025 proporcionou um espaço inspirador para que os alunos ampliassem seus conhecimentos, desenvolvessem novas habilidades e se preparassem ainda mais para os desafios do mercado de trabalho. Durante o evento, os estudantes tiveram a oportunidade de assistir a palestras, participar de minicursos, ampliar o networking e vivenciar momentos de integração entre o ensino e a prática profissional. A SIAAGRO também fortaleceu o vínculo entre a comunidade acadêmica, profissionais e instituições parceiras, reafirmando o compromisso da escola com a formação de qualidade, a inovação e o desenvolvimento da agroindústria”, ressaltou.
Histórico
“Entre 2019 e 2024, o Campus Ariquemes promoveu quatro edições da SIAAGRO, reunindo estudantes, professores, egressos, produtores rurais e profissionais ligados ao agronegócio do Vale do Jamari. A SIAAGRO foi criada para fortalecer a aproximação entre o Técnico em Agropecuária e o Bacharelado em Agronomia e para valorizar as datas comemorativas dessas importantes profissões. Ao longo de suas edições, tornamo-nos um espaço essencial de difusão científica, tecnológica, de valorização das profissões e de estreitamento de laços entre a comunidade acadêmica e o setor produtivo. Esta quinta edição reafirmou sua importância como ambiente de diálogo e intercâmbio de conhecimentos entre alunos, pesquisadores e profissionais da área”, explicou o Presidente Rudimar Junior.
Para ele, o evento também cumpriu sua missão de preparar os estudantes para os desafios do mercado, dada a relevância do agronegócio. “A V SIAAGRO foi um projeto de grande importância institucional, alinhado aos objetivos do IFRO Campus Ariquemes de integrar ensino, pesquisa e extensão, enfatizou.
