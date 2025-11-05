UNIR divulga prazos e normas para revalidação de diplomas médicos do Revalida 2025.1

Publicada em 05/11/2025 às 08h52
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA), informa a abertura do prazo para entrega da documentação referente ao processo de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituições estrangeiras, conforme o Revalida 2025.1.
Os candidatos aprovados no exame Revalida/Inep 2025.1 e que tenham optado, no ato da inscrição, por revalidar seu diploma na UNIR, deverão entregar a documentação exigida a partir do dia 5 de novembro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico (SERCA) do Campus UNIR de Porto Velho. A entrega poderá ser feita pessoalmente ou por meio de procurador com autorização específica para esse fim.
O prazo máximo para requerer a revalidação do diploma será de um ano, contado a partir da publicação dos resultados do exame pelo INEP, ou seja, de 31 de outubro de 2025 a 31 de outubro de 2026. Após o recebimento completo da documentação, o prazo estimado para conclusão do processo e disponibilização do diploma revalidado é de 30 a 60 dias.
O processo é destinado exclusivamente aos profissionais médicos graduados em Instituições Estrangeiras de Ensino Superior que tenham obtido aprovação no Revalida 2025.1.
Mais informações sobre as normas, taxas, prazos, documentos exigidos e procedimentos estão disponíveis no Comunicado do Revalida 2025-1.
Local de entrega da documentação
Rodovia BR-364, Km 9.5, Campus Universitário José Ribeiro Filho, S/N, Porto Velho – RO, CEP 76801-059 | Secretaria de Registro e Controle Acadêmico (SERCA) – Bloco 2E, Sala 101
Comentários
Seja o primeiro a comentar!