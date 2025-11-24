Última semana para garantir até 95% de desconto em juros e multas dos débitos com a Prefeitura

Por ASSESSORIA
24/11/2025
Os contribuintes jaruenses têm somente até o dia 28 de novembro para aderir ao Programa de Refinanciamento de Dívidas – REFIS 2025.
Com o Refis, é possível renegociar débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024, garantindo até 95% de desconto em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 24 vezes.
Para aderir, basta procurar a Central de Atendimento da Prefeitura de Jaru, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.
