UBS estão abastecidas com a vacina da gripe disponível exclusivamente para os grupos prioritários

Publicada em 14/11/2025 às 08h42
Todas as UBS de Ji-Paraná já estão abastecidas com a vacina da gripe, e a imunização está disponível exclusivamente para os grupos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde.
Confira quem pode se vacinar neste momento:
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)
Gestantes
Idosos com 60 anos ou mais
Povos indígenas
Quilombolas
Pessoas em situação de rua
Trabalhadores da saúde
Professores do ensino básico e superior
Profissionais das forças de segurança e salvamento
Profissionais das forças armadas
Pessoas com deficiência permanente
Caminhoneiros
Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longo curso)
Trabalhadores portuários
Trabalhadores dos Correios
População privada de liberdade e funcionários
Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas
Pessoas com:
– Doença respiratória crônica
– Doença cardíaca crônica
– Doença renal crônica
– Doença neurológica crônica
– Diabetes
– Imunodeficiência congênita ou adquirida
– Imunossupressão por doenças ou medicamentos
Transplantados (órgãos sólidos, medula óssea)
Portadores de trissomias (Síndrome de Down, Klinefelter, Warkany, entre outras)
Atenção! A Secretaria Municipal de Saúde já está organizando o Dia D de Vacinação, que será anunciado em breve nas redes da Prefeitura.
