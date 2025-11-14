UBS estão abastecidas com a vacina da gripe disponível exclusivamente para os grupos prioritários
Por assessoria
Publicada em 14/11/2025 às 08h42
Todas as UBS de Ji-Paraná já estão abastecidas com a vacina da gripe, e a imunização está disponível exclusivamente para os grupos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Confira quem pode se vacinar neste momento:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes

Idosos com 60 anos ou mais

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde

Professores do ensino básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das forças armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longo curso)

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos Correios

População privada de liberdade e funcionários

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

Pessoas com:

– Doença respiratória crônica

– Doença cardíaca crônica

– Doença renal crônica

– Doença neurológica crônica

– Diabetes

– Imunodeficiência congênita ou adquirida

– Imunossupressão por doenças ou medicamentos

Transplantados (órgãos sólidos, medula óssea)

Portadores de trissomias (Síndrome de Down, Klinefelter, Warkany, entre outras)

Atenção! A Secretaria Municipal de Saúde já está organizando o Dia D de Vacinação, que será anunciado em breve nas redes da Prefeitura.

