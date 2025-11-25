UBS Eni Correia da Silva realiza ação do Novembro Azul em Nova Estrela com grande adesão da comunidade

Publicada em 25/11/2025 às 08h49
A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promoveu nesta sexta-feira uma ampla ação do Novembro Azul na UBS Eni Correia da Silva, localizada no distrito Nova Estrela, reunindo dezenas de moradores em um dia voltado exclusivamente à prevenção e ao cuidado com a saúde do homem. A mobilização reforçou a importância do diagnóstico precoce, especialmente do câncer de próstata, e ofereceu uma série de atendimentos à população.
Durante a ação, foram contabilizadas 38 consultas médicas, 675 coletas de exames incluindo o PSA, 164 testes rápidos, além de 48 aferições de pressão arterial.
A programação também contou com palestras educativas, lanche para os participantes e a distribuição de brindes, fortalecendo o vínculo entre a unidade de saúde e os moradores do distrito.
O prefeito Aldo Júlio destacou a relevância da iniciativa e fez questão de elogiar o empenho da equipe da unidade.
“O Novembro Azul é um alerta importante para que os homens cuidem da saúde antes que os problemas apareçam. A equipe da UBS Eni Correia da Silva está de parabéns pelo trabalho sério, organizado e acolhedor desenvolvido hoje em Nova Estrela. É uma equipe dedicada, que tem todo o meu respeito e reconhecimento pelo compromisso com a comunidade”, afirmou o prefeito.
