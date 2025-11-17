UBS Afonso Mansur promove ação do Novembro Azul em parceria com a ASSURV

Publicada em 17/11/2025 às 08h58
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Afonso Mansur, em parceria com a Associação dos Surdos de Vilhena (ASSURV), realizou na última quinta-feira, 13 de novembro, uma ação especial do Novembro Azul, voltada aos homens surdos e ouvintes da associação. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso à informação e aos serviços de saúde, com ênfase na prevenção e na promoção de cuidados integrados.
A programação contou com palestras do enfermeiro Kayro Lucas Silva de Paula, que abordou sobre a campanha a importância do diagnóstico da prevenção do câncer de próstata, e da psicóloga Gislaine Dourado, que trouxe reflexões sobre saúde mental masculina e os desafios relacionados ao autocuidado.
Para garantir plena acessibilidade, intérpretes de Libras acompanharam todas as etapas do evento, permitindo que surdos e ouvintes tivessem acesso às mesmas informações de forma clara e inclusiva.
Após as orientações, os participantes puderam acessar diversos serviços de saúde disponibilizados pela equipe da UBS, como consultas médicas, vacinação, testes rápidos, atendimento psicológico, atendimento com fonoaudióloga e avaliação nutricional. A área de nutrição contou com o apoio de um grupo de estudantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que participou oferecendo orientações e avaliações individuais. Ao todo, 13 atendimentos foram realizados durante a ação.
