Turquia confirma 20 soldados mortos em acidente com avião militar que se desintegrou no ar na Geórgia

O governo da Turquia confirmou, nesta quarta-feira (12), a morte de todos os 20 soldados que estavam a bordo do avião cargueiro militar turco caiu na Geórgia. Um vídeo registrou o momento em da queda. (Veja acima).
As imagens mostram o avião, do modelo C-130, se desintegrando no ar durante a queda. A aeronave havia acabado de decolar do Azerbaijão em direção à Turquia e caiu na região da fronteira entre o país de origem do voo e a Geórgia, segundo o Ministério da Defesa turco.
O presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse estar "profundamente entristecido" com o acidente e expressou suas condolências aos "mártires".
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre as causas do incidente.
A Autoridade de Aviação da Geórgia afirmou em comunicado que perdeu o contato com a aeronave logo após a entrada no espaço aéreo georgiano, e que o veículo militar não emitiu sinal de emergência.
A Turquia divide fronteira com a Geórgia, que por sua vez divide a fronteira com o Azerbaijão. Apenas um país, a Armênia, divide a Turquia do Azerbaijão.
Os aviões militares de carga C-130 são amplamente utilizados pelas Forças Armadas da Turquia para o transporte de pessoal e para operações logísticas.
