Trump promete pagar US$ 2 mil a americanos com

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (9) que seu governo pagará ao menos US$ 2 mil (cerca de R$ 10,7 mil) aos americanos — exceto os de alta renda — como um "dividendo" da arrecadação obtida com o tarifaço imposto por sua gestão.
Em uma publicação na Truth Social, Trump chamou de "tolas" as pessoas que criticam suas tarifas comerciais e afirmou que os EUA agora são "o país mais rico e mais respeitado do mundo, com quase nenhuma inflação e um recorde histórico na bolsa de valores".
"Estamos arrecadando trilhões de dólares e, em breve, começaremos a pagar nossa dívida enorme, de 37 trilhões de dólares", escreveu o presidente.
"Há investimentos recordes nos EUA, com fábricas e indústrias sendo construídas por todos os lados. Um dividendo de pelo menos 2.000 dólares por pessoa (excluindo pessoas de alta renda!) será pago a todos", acrescentou.
